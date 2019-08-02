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U12世界盃／中華8點對墨西哥　郭勇志兒子郭宸安扛先發

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▲U12世界盃少棒，中華隊，郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

▲郭宸安先發對上墨西哥。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華複賽第2戰面對墨西哥，將派出「台中防坡堤」前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，打線也稍作更改，江庭毅移到後段棒次，此役原定6點半的比賽因雨延賽預計至8點才開始。

中華隊帶著1勝1敗的戰績進入複賽，第一戰雖然稍微受到雨勢影響，但仍以9比3力退南韓，第二戰將對上打擊不錯的墨西哥，派出郭宸安先發，他曾在預賽對捷克時登板，2局僅被敲1安無失分。

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中華隊先發名單：
第一棒 SS 葉弘仁
第二棒 CF 江宗駿
第三棒 RF 陳楷升
第四棒 3B 黃天賜
第五棒 DH 余硯誠
第六棒 C  江庭毅
第七棒 1B 蔡韋辰
第八棒 LF 張耀允
第九棒 2B 吳翊睿

墨西哥先發名單：
第一棒 CF 加尼薩雷斯(Yustin Canizales)
第二棒 2B 托雷斯(Patricio Torres)
第三棒 C 巴奇拉(Sebastian Baquera)
第四棒 RF 羅培茲(Roberto Beaven)
第五棒 P 塞爾瓦(Alessandro Falcon)
第六棒 1B 禾耶斯(Marlon Hoyos)
第七棒 3B 瓦爾加斯(Gustavo Vargas)
第八棒 SS 維拉里山西歐(Edwin Villavicencio)
第九棒 LF 柯提耶(Gadiel Cortina)

 

關鍵字： U12世界盃中華隊郭宸安
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