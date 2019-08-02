U12世界盃／中華8點對墨西哥　郭勇志兒子郭宸安扛先發

▲郭宸安先發對上墨西哥。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華複賽第2戰面對墨西哥，將派出「台中防坡堤」前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，打線也稍作更改，江庭毅移到後段棒次，此役原定6點半的比賽因雨延賽預計至8點才開始。

中華隊帶著1勝1敗的戰績進入複賽，第一戰雖然稍微受到雨勢影響，但仍以9比3力退南韓，第二戰將對上打擊不錯的墨西哥，派出郭宸安先發，他曾在預賽對捷克時登板，2局僅被敲1安無失分。

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中華隊先發名單：

第一棒 SS 葉弘仁

第二棒 CF 江宗駿

第三棒 RF 陳楷升

第四棒 3B 黃天賜

第五棒 DH 余硯誠

第六棒 C 江庭毅

第七棒 1B 蔡韋辰

第八棒 LF 張耀允

第九棒 2B 吳翊睿

墨西哥先發名單：

第一棒 CF 加尼薩雷斯(Yustin Canizales)

第二棒 2B 托雷斯(Patricio Torres)

第三棒 C 巴奇拉(Sebastian Baquera)

第四棒 RF 羅培茲(Roberto Beaven)

第五棒 P 塞爾瓦(Alessandro Falcon)

第六棒 1B 禾耶斯(Marlon Hoyos)

第七棒 3B 瓦爾加斯(Gustavo Vargas)

第八棒 SS 維拉里山西歐(Edwin Villavicencio)

第九棒 LF 柯提耶(Gadiel Cortina)



