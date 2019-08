KD術後7周甩拐杖自己走　籃網迷提有趣理論推估他能滿血回歸

▲籃網球迷提出有趣的理論,推估杜蘭特能滿血回歸。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

遭逢右腳阿基里斯腱斷裂的杜蘭特(Kevin Durant),前幾天脫掉了保護靴,靠一支枴杖行走,當地時間1日晚間又被目擊已甩掉拐杖,可自行走動,進步相當神速。這位兩屆FMVP傷後能恢復幾成身手備受關注,有球迷在《NetsDaily》發表了一個有趣的理論,推估KD有機會完全復原甚至變得更強。

reading this post on @NetsDaily completely BLEW my mind pic.twitter.com/mu8FXk5fDa