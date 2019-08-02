KD術後7周甩拐杖自己走　籃網迷提有趣理論推估他能滿血回歸

▲籃網球迷提出有趣的理論，推估杜蘭特能滿血回歸。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

遭逢右腳阿基里斯腱斷裂的杜蘭特(Kevin Durant)，前幾天脫掉了保護靴，靠一支枴杖行走，當地時間1日晚間又被目擊已甩掉拐杖，可自行走動，進步相當神速。這位兩屆FMVP傷後能恢復幾成身手備受關注，有球迷在《NetsDaily》發表了一個有趣的理論，推估KD有機會完全復原甚至變得更強。

reading this post on @NetsDaily completely BLEW my mind pic.twitter.com/mu8FXk5fDa 請繼續往下閱讀... July 31, 2019

距離杜蘭特動刀修復右腳阿基里斯腱已過了7周，他被美國八卦媒體《TMZ》目擊出現在洛杉磯，他的手邊沒有拐杖，靠著自己的力量行走，雖然仍然是一跛一跛的，但這已是非常大的進步。

儘管阿基里斯腱斷裂是足以毀掉運動員生涯的重傷，但紐約名醫溫菲爾德(Steven Weinfeld)卻對杜蘭特的傷勢很樂觀，「我認為他應該能恢復到原本實力的90%到100%，若是復原狀況很順利，沒有出現傷勢反覆的狀況。」他說，相較於像巫師一哥沃爾(John Wall)這樣仰賴速度和爆發力的球員，KD痊癒的機率更高。

一位布魯克林球迷也在《NetsDaily》上發表一篇長文指出，歷來右撇子球星通常都是傷到左腿阿基里斯腱，包括紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)、明星長人卡森斯(DeMarcus Cousins)、「槍西」畢拉普斯(Chauncey Billups)等10人，他們傷後全都沒能恢復原本的實力。

這位球迷分析，慣用右手的球員無論是起跳、落地都較仰賴左腳，尤其「第一步」幾乎都是靠左腳，因此左腳阿基里斯腱受傷後，要重回傷前的水平非常困難。杜蘭特則和「人類精華片段」威金斯(Dominique Wilkins)一樣，是極少數右撇子球員傷到右腳阿基里斯腱，用來發力的左腳仍保持健康，因此推估KD有機會和威金斯一樣「滿血回歸」。

威金斯在1991-92賽季因阿基里斯腱斷裂而報銷，但隔一個賽季回到場上，場均得分飆高到29.9分，僅次於該季的得分王喬丹(Michael Jordan)。