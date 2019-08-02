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亞洲盃射箭賽／劍道轉型　王律勻複合弓個人排名賽第1

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▲▼ 亞洲盃射箭王律勻 。（圖／射箭協會提供）

▲王律勻。（圖／射箭協會提供，下同）

記者洪偵源／綜合報導

2019年亞洲盃射箭賽台北站暨世界排名賽，中華隊王律勻在女子複合弓個人排名賽以680分的成績排名第1，與隊友許嬿樺雙雙晉級16強。

亞洲盃射箭賽2日進行女子複合弓個人排名賽，以及男子反曲弓個人排名賽，王律勻與泰國選手都繳出680分，以較多10分箭優勢勝出。

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許嬿樺是開幕典禮的運動員宣示代表，繳出668分名列第6，同樣晉級16強，擔任宣示代表很意外，但有經驗不太緊張，對於比賽表現，她說：「力量沒做好，節奏被風吹亂。」

就讀北市大的王律勻，從小全家一起練劍道，還在比賽拿過第3名的成績，高二開始接觸複合弓，射箭經歷約5年的她，身高僅152公分，外型可愛還有「ㄌㄩㄝㄌㄩㄝ」的綽號。

男子反曲弓部分，南韓隊包辦前兩名，中華隊陳昭升627分第15，林一石625分第17，游輝彥602分第26名，團體賽則排名第六。
 
陳昭升說：「我平常在高雄練，高雄都沒什麼風，台北市立田徑場的風超大的，自己的判斷不是太好，接下來調整一下，對抗賽再拼一下，目標當然還是想拿下金牌囉。」
 
中華隊教練袁叔琪坦言，選手表現跟她預期有落差。「昨天練習時氛圍還不錯，但可能正因為太想射好，注意力沒放在對的地。」

▲▼ 亞洲盃射箭王律勻 。（圖／射箭協會提供）

關鍵字： 射箭
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