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回憶Kobe季後賽致電請益　韋德High翻爽到不行

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▲韋德過去和Kobe有不少精彩對決 。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德過去和Kobe有不少精彩對決 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)和「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)都是私底下交情非常要好，到了場上關鍵時刻不手軟的進攻好手。兩人對決的畫面，也是不少球迷津津樂道的經典時刻。韋德接受《NBA TV》的訪問回憶，Kobe曾在季後賽打電話向他請益突破對手防守的方式，讓他受寵若驚。

「我想要打敗他，當我還是菜鳥的時候，我就很期待跟他對決。有機會對上我的偶像，來到第2年我們真的槓上了，激烈到甚至在場上起口角。但他也開始尊重我，因為他知道我不會退縮，這就是我競爭的本性。」韋德說。

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他回憶到與Kobe一同達到另類生涯成就，就是湖人闖進季後賽，而熱火沒有晉級，Kobe打電話向他請教作戰策略。「D，他們這樣守我，我知道你很會擋拆，我該怎麼做？」講完電話的韋德仍舊不可置信，暗爽在內心，「我把我知道的都跟他說，我整個瘋掉了，這可是Kobe啊！」

而在2012年明星賽，韋德在比賽中打斷Kobe的鼻樑更讓他印象深刻。「明星週末之後我們對上，他戴了面具。結果他跟我說：『我愛死了！』」「我還在想說：『什麼？』他又跟我說：『我愛死了！』徹底展現Kobe不顧一切的拼勁。

關鍵字： 韋德Kobe
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