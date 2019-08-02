孫興慜從世界盃到歐冠一年踢78場　FIFPRO呼籲重視球員休息

▲孫興慜隨熱刺拿下歐冠亞軍 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力於托特納姆熱刺的南韓一哥孫興慜，日前剛隨隊獲得奧迪盃冠軍，而回顧他去年賽季可以說是超瘋狂賽程，近一年時間踢了78場比賽、11萬600公里路程。因此國際足球運動員協會（FIFPRO）也呼籲各大聯賽和足球總會應該重視球員們的休息和福利。

孫興慜去年一路從6月的世界盃、8月的印尼雅加達亞運、9月的友誼賽、今年1月的亞洲盃，其中還穿插著英超賽程，以及緊接著的歐冠賽事，據FIFPRO的統計，孫興慜從2018年5月至2019年6月就踢了78場比賽，包括俄羅斯、印尼、南韓、阿聯酋、英國、德國、新加坡等，全世界到處飛的公里數達到11萬600公里。

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▼ 熱刺和尤文圖斯在新加坡踢國際冠軍盃亞洲區賽事 。（圖／路透）

孫興慜等於4至5天就要踢一場比賽，算上交通時間幾乎等於沒什麼休息，雖然當時孫興慜提到自己並不覺得累，希望可以繼續為球隊努力。不過這樣瘋狂的賽程也引起了FIFPRO的關注。

除了孫興慜以外，像是效力英超利物浦的塞內加爾球星馬內（Mane）一年踢了70場比賽，累計了10萬公里路程。由於頂級賽事多集中在歐洲，因此對於孫興慜、馬內等非歐洲球員來說飛行時間就比其他球員多，像是目前效力皇馬的比利時球星哈薩德(Eden Hazard)，雖也踢了73場比賽，但只有2萬7600公里路程。

▼ 孫興慜隨南韓到印尼踢亞運。（圖／CFP）

FIFPRO因此在「At the Limit」報告中寫道，呼籲各大聯賽與各大足球總會應該要更重視球員狀況和福利，例如兩場比賽上場之間至少休息5天，飛行時間後有另外的休息時間、夏季至少要有四週假期，應該是配合球員而不是配合球團。

密集的賽程最主要還是和電視轉播有關，為了配合轉播只能讓兩者緊緊配合，不過英超下賽季開始會進行冬季輪休制度，每年2月會將一輪賽事分成兩週舉行，讓球員有時間能夠休息。

▼ 哈薩德。（圖／路透）