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滑冰協會停止補助1年　選手選訓參賽經費不受影響

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▲▼四大洲花式滑冰賽,小巨蛋滑冰場地。（圖／記者季相儒攝）

▲冰協被停止補助1年，圖為四大洲滑冰賽。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

滑冰協會停辦「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」爭議，教育部專案小組調查後處分出爐，停止補助1年，秘書長吳奕德撤職，但選手選訓參賽的經費不在此限。

滑冰協會主要承辦項目以花式滑冰與競速滑冰為主，此次花式滑冰就是因為自動放棄國際花式滑冰經典賽台北站賽事引起爭議，冰協因說詞一變再變，對體育署也解釋不完整而遭到調查。

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8月1日調查結果出爐，冰協確實向國際滑冰總詢問更改比賽地點的可能性，也同意由香港接手，但對外發布資訊前後說詞反覆，誤導社會大眾，依據國體法43條處以停止補助1年。

國體法第43條載明，特定體育團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善，停止補助適用其法條第1點所提之「停止全部或一部之獎勵、補助。」

同時冰協原本承辦經典賽在4月3日所核准的新台幣200萬補助經費也廢止（冰協之前尚未領取），體育署聲明指出：「除直接涉及我國選手選訓參賽經費外，自即日起停止部分補助1年。」

據體育署資料，核准冰協108年度工作計畫補助金額537萬元，培育潛力選手計畫補助950萬元，培育潛力選手計畫補助不在此限。

▲▼四大洲花式滑冰賽,日本,田中刑事。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 滑冰協會
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