前騎士總管稱與詹皇共事超痛苦　「給我再多錢都不留隊」　

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

前任騎士總管葛瑞芬(David Griffin)是幫助克里夫蘭奪得隊史首冠的重要推手，但他近日接受《運動畫刊》訪問時卻語出驚人表示，圍繞著詹姆斯(LeBron James)組隊非常痛苦，當看到球隊贏得2016年總冠軍後，他就決心離開；甚至質疑「詹皇」在率家鄉隊伍捧起金盃後，對贏球的渴望不再像之前一樣強烈。

當騎士2017年決定不續約葛瑞芬時，詹姆斯曾公開表達不滿；而當外界譏諷「詹皇」是騎士的「影子總管」，葛瑞芬也跳出抨擊這種說法太荒謬，兩人始終維持著不錯的關係。但《運動畫刊》2日登出一則葛瑞芬的專訪，這位冠軍總管直言在克里夫蘭與「詹皇」共事的那3季非常痛苦。

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每年都要圍繞著詹姆斯打造具爭冠實力的隊伍，讓葛瑞芬壓力沉重，「我們所做的一切缺乏活力而不可持續，老實說，一點都不有趣，我感到非常痛苦。」他提到當騎士在2016年奪得總冠軍後，他就知道自己該離開了，「就算他們給我再多錢，我都會不會留下來。」

▲詹姆斯預告「功夫詹皇」風格將現身。（圖／取自詹姆斯IG）

在葛瑞芬看來，與詹姆斯共事會面臨很大的挑戰，「詹姆斯會得到所有的肯定，卻不會受到責備，這對他身邊的人來說一點都不有趣，他們不會喜歡這種環境。」他還告訴《運動畫刊》，詹姆斯順利率領家鄉隊伍贏得首冠後，心態也改變了，「我不認為他對贏球的渴望還跟以前一樣。」

據美國《ESPN》格曼納米(Dave McMenamin)的消息，詹姆斯陣營對葛瑞芬在訪談中所說的話非常吃驚，葛瑞芬則澄清他的話被「斷章取義」。

詹姆斯在個人推特發文寫道，「好吧，好吧。已經夠了！王座被玩弄太久了，我不是來惡作劇的。Ether即將到來！（Ether是歌手Nas為diss另一位嘻哈歌手JayZ而做的歌曲）。」湖人一哥隨後又在IG限時動態表示，「這就是他們對你的想法。」搭配了雙手一攤的無奈表情符號，似乎在回應葛瑞芬的質疑。

▲前騎士總管葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）