黃蜂簽下馬丁雙胞胎難分辨　第4對兄弟效力同隊

▲黃蜂簽下馬丁兄弟(左為哥哥，右為弟弟)。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA之中有著許多兄弟檔，不過兄弟在同一隊打球卻相當少見，只是今年自由市場開啟至今1個月後，卻出現很多兄弟都在同隊打球，光是公鹿就有字母哥兄弟以及羅培茲兄弟，而現在黃蜂又在2日宣布簽下馬丁(Martin)兄弟，聯盟現在已經有4對兄弟檔在同一隊打球。

一直以來聯盟都有著兄弟檔，過去最著名的莫過於賈索兄弟，兩人都是可以獨當一面的巨星，另外像是莫里斯兄弟也是其中之一，而近期則有字母兄弟剛在聯盟中誕生，只是兄弟兩人共同效力同支隊伍的情況卻很少見，但在今夏自由市場開啟後，聯盟卻出現了多對兄弟在同支球隊打球的現象，其中安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與二哥薩納西斯(Thanasis Antetokounmpo) 就將在新賽季於公鹿一起打球，大小羅培茲(Brook Lopez、Robin Lopez)也都在公鹿並肩作戰。

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除此之外，哈樂戴兄弟(Justin Holiday、Aaron Holiday)新球季也將在溜馬相聚，在已經有3對兄弟效力同球隊情況下，黃蜂又在今天簽下一對兄弟檔，那就是馬丁兄弟(Cody Martin、Caleb Martin)。哥哥柯迪是今年的第36順為選秀，他與黃蜂簽下的是一份3年合約，弟弟卡萊布則是今年落選秀，黃蜂則是用部分保障合約將他簽下，柯迪上賽季在NCAA內華達大學場均可以得到12.1分、4.9助攻、4.5籃板，卡萊布場均則有19.2分、5.1籃板、2.8助攻，都是球隊主力。

柯迪與卡萊布兩人是雙胞胎兄弟，過去雙胞胎兄弟在同一支球隊效力的情況較為少見，上一次有這樣的情況，是莫里斯兄弟在太陽相聚，當時許多球迷都無法分辨誰是哥哥誰是弟弟，現在黃蜂簽下馬丁兄弟，兩人長得更像，還留著相同的髮型，勢必會更讓球迷無法分辨。

▲馬丁雙胞胎是聯盟第4對效力同隊兄弟。（圖／達志影像／美聯社）