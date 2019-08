克蕭生涯2397K超越「道奇神左」　有機會成隊史三振王

▲道奇王牌左投克蕭寫下生涯新里程碑。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)2日出戰教士隊,達成生涯另一項里程碑,主投6局丟出5次三振,生涯累積2397次三振,超越名人堂左投考法克斯(Sandy Koufax),三振數排名隊史第3位。

此戰克蕭在6局上三振了教士隊捕手黑吉斯(Austin Hedges),完成了這項生涯里程,這也是他本場的第5次三振。目前他在隊史三振榜排行第3位,僅次於德萊斯戴爾(Don Drysdale)的2486次三振和薩頓(Don Sutton)的2696次三振。

2,397 Ks. @ClaytonKersh22 moves ahead of Sandy Koufax for third all-time in franchise history with his 2,397th career strikeout. pic.twitter.com/oOmDiVE9Ng