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克蕭生涯2397K超越「道奇神左」　有機會成隊史三振王

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▲▼克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌左投克蕭寫下生涯新里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）2日出戰教士隊，達成生涯另一項里程碑，主投6局丟出5次三振，生涯累積2397次三振，超越名人堂左投考法克斯（Sandy Koufax），三振數排名隊史第3位。

此戰克蕭在6局上三振了教士隊捕手黑吉斯（Austin Hedges），完成了這項生涯里程，這也是他本場的第5次三振。目前他在隊史三振榜排行第3位，僅次於德萊斯戴爾（Don Drysdale）的2486次三振和薩頓（Don Sutton）的2696次三振。

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考法克斯是道奇赫赫有名的傳奇左投，也被球迷稱為「神之左手」。在洛杉磯效力12年生涯裡，一共飆出2396次三振，其中有3個球季三振數突破300大關，K功相當了得。1966年大聯盟生涯最後一季，他單季吃下323局飆出317次三振，繳出27勝9敗、防禦率1.73誇張數據。

今年是克蕭在道奇效力的第12個球季，現年31歲的他生涯3度奪賽揚獎，曾於2015年單季丟出301次三振，雖然單季300K次數少於前輩考法克斯，但他生涯平均K/9值9.7，也優於考法克斯的9.3，接下道奇「神之左手」的稱號。

道奇球團於去年11月初和克蕭簽下3年9300萬美元延長合約，如果未來3年他能夠維持近5個球季平均200次三振的成績，在合約到期之前，有機會成為隊史三振王。

道奇傳奇人物考法克斯，曾有單季27勝紀錄。(圖／達志影像／美聯社)

▲道奇傳奇人物考法克斯，曾有單季27勝紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇克蕭
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