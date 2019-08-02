世籃賽／盧比歐為國而戰　坦言現在國際賽不同以往

▲盧比歐認為現在國際賽跟以往不同，多了很多勁旅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

世界盃男籃將於31日開打，身為世界強權之一的西班牙，先前早早就公佈了訓練營名單，盧比歐(Ricky Rubio)更是毫不意外再次入選，近期盧比歐接受採訪就談到了對於這次世界盃的看法，認為現在的國際賽跟以往大不同，已經出現了很多勁旅，許多球隊都很有競爭力。

在過去籃壇，美國的地位就一直無法撼動，是絕對的強權，僅有少數球隊可以與美國抗衡，而西班牙就是其中之一，對於美國這個宿敵，盧比歐表示，「之前這就像是看一場電影，我們總是知道結局是什麼，美國隊總是會贏球，但現在不同了，這部電影的結局似乎有一些改變，電影變得更有深度，你不知道結局會發生甚麼，任何事情都有可能發生。」確實如盧比歐所說，隨著世界籃球的進步，美國已經不像過去無法擊敗，加上今年美國陣容不及以往，衛冕之路相當困難。

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今年的西班牙也進入換血，是自1999年以來沒有了賈索(Pau Gasol)、納瓦諾(Juan Carlos Navarro)，以及2006年世錦賽奪冠功臣德里格茲(Sergio Rodriguez)，但再次受到徵招的盧比歐，一收到徵招當立刻就答應加入，談到為國家隊出戰感受，盧比歐說，「穿上國家隊球衣，與賈索兄弟、納瓦諾、費南德茲(Rudy Fernandez)一同作戰的感覺就像是『我做到了』，我是西班牙最好的12位球員之一，我不僅是為我或是家人打球，我是為整個國家出戰。」

對於現在國際籃壇的進步，今年的世界盃競爭比起過往更加激烈，對於這樣的情況，盧比歐表示，「在獎牌的爭奪中，出現了很多新的球隊，過去都是美國與西班牙、阿根廷這些隊伍之間，但現在很多國家都有這些競爭力，這不僅體現在決賽之中的隊伍，像是法國、澳洲這些國家都很有競爭力，有很多球隊都等著要去爭奪金牌。」

▲盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）