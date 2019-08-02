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K湯不趕著復出因為想打到40歲　曝受傷當下以為只是扭到左膝

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▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)不僅是一位攻守俱佳的後場神射，進入聯盟8年來保持著極佳的健康狀況，但他在今年總決賽G6意外撕裂了左膝前十字韌帶，遭逢生涯最重傷勢。他透露受傷當下還以為只是扭傷，直到膝蓋腫起來才知道不妙。正在積極復健的他強調不會趕著復出，因為他計畫要打到40歲，生涯還很長。

生涯第2季開始就成為主戰先發的湯普森，與2012-13賽季甩掉「玻璃腳踝」稱號的柯瑞(Stephen Curry)組成「浪花兄弟」，攜手率隊從2014年開始連5季打入總決賽並奪得3冠。他已經連7季單季命中超過200顆三分球，上季也入選了年度防守第二隊，是攻守俱佳的全明星。

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湯普森始終維持極佳的健康狀態，個人單季最多也僅缺戰9場，不過他在今年總冠軍賽G6一次試圖扣籃落地時傷到了左膝前十字韌帶，下季恐得等到2月明星周過後才能歸隊。「浪花弟」將他的左膝傷勢形容為「運動中最悲劇的部分」，但他非常感謝勇士今夏毫不猶豫為他奉上5年1.9億美金的頂薪合約。

▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森不會趕著復出，因為他想打到40歲。（圖／達志影像／美聯社）

「我知道我為球隊完成了一些事，但我從來沒有受過如此的重傷，我本來沒意識到傷勢會這麼嚴重，我的腎上腺素在G6噴發，我一開始以為我只是扭到膝蓋。」湯普森在撕裂十字韌帶後曾再次回到場上罰球，還告訴主帥柯爾(Steve Kerr)給他休息2分鐘就好，甚至被拍到在球員通道奔跑，他原本真的想再回到場上。

但湯普森說，當他回到休息室時，他的膝蓋明顯腫了很多，感覺不太對勁，「當你的球隊還在場上拚戰，你卻處於很無助的狀態，這種感覺真的不太好。」

距湯普森開刀修復左膝已經快1個月，他時不時就會在IG上分享愛犬Rocco陪他復健的照片，向球迷更新自己的復原狀況。不過他強調自己不會趕著回歸，「我聽到很多不同的意見，我不想要趕著復出，因為我還想打到38、39甚至是40歲。這是我的計畫，特別是因為我的投籃能力，我希望下季就能回到場上，但我不知道確切的復出時間。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森在總冠軍賽G6遭逢生涯最重傷勢。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士湯普森浪花弟湯神
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