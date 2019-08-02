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U12世界盃／古巴棒球魂不滅　「男孩剛出生就送球棒」

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▲U12世界盃，古巴隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，古巴隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃2日複賽第二天賽事，古巴靠著委內瑞拉再見保送，拿下複賽第二勝，還保有晉級冠軍戰機會。

古巴隊面對委內瑞拉強大火力，共被敲出4支全壘打，不過古巴緊咬不放，6局上被追平後，6局下靠著再見保送驚險以5比4獲勝，古巴總教練羅德里格茲（Raul Rodriguez），「因為只有6局，每一局要特別專心，每局都有可能會發生變化，要把自己任務做好。」

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古巴複賽取得2勝2敗，唯一兩敗就是剛到台灣時對中華、日本連敗，羅德里格茲表示，「不是想批評，但小朋友剛來有時差問題，前兩場都不適應又對上強隊，雖然輸球，但小朋友打得好，我也沒有去責備他們，現在來很多天也是適應了，實力就發揮出來。」至於複賽最後一戰如何對策，他說等日韓之戰結果出爐再決定。

古巴向來是棒球強國，2011年首屆U12世界盃少棒賽就近冠軍戰，冠軍戰被中華隊曾偉恩壓制拿下亞軍，2015年第二次參賽奪第四名，本屆是第三次參賽。

古巴近年來不少球星在大聯盟有很出色的成績，去年古巴棒協曾與大聯盟協議，採取與台、日、韓相同的入札系統進入美職，不過川普政府影響而受阻。對培育棒球人才的古巴而言，棒球人口沒有受到太多大聯盟的影響，不過受到美國禁運政策影響，現在物資缺乏，球具不多，資源有限的情況下，把事情做好。

羅德里格茲說，「少棒人口其實沒有增加和減少 古巴是一個男生一出生爸媽就會給他球棒的國家，所以棒球人口不會減少。」此戰完投勝的羅德里格茲（Johan Rodriguez）就說，「我四歲開始打棒球，會走路的時候就開始揮棒了。」

關鍵字： U12世界盃古巴隊
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