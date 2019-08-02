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二刀流奪勝投橫掃紅襪　光芒芬威球場奪8勝史上第2隊

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▲光芒「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）初登板奪勝 。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒「二刀流」麥凱奪第2勝 。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林育正／綜合報導

靠著「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）7次三振奪下大聯盟生涯第2勝，光芒9比4拿下系列賽第3戰橫掃紅襪，成為1966年的金鶯以來，第2支單季在芬威球場拿下8勝的球隊。

麥凱主投5.1被敲7支安打其中包括2發全壘打失3分，但也送出7次三振，奪下上大聯盟以來的第2勝。從釀酒人交易來的阿奇拉（Jesus Aguilar)打DH和藍鳥來的二壘手索加德（Eric Sogard）有都有兩支安打演出，並且各回到本壘得分兩次。馬林魚來的牛棚投手安德森(Nick Anderson)，更在8局三壘有人的危機連丟兩K安全下莊。

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此役光芒祖尼諾（Mike Zunino）和美杜斯（Austin Meadows）開轟，柏賈爾茲(Xander Bogaerts)敲出雙響砲，貝茲(Mookie Betts)也開轟。

本戰的勝利，讓光芒在隊史上第2次在3場以上的系列賽，成功橫掃紅襪。也是1966年的金鶯後，首次有隊伍能單季在芬威球場拿下8勝。該年金鶯最後也拿下世界大賽冠軍。而光芒教頭凱許（Kevin Cash）過去剛好是紅襪的成員，曾拿下2007年世界大賽冠軍。

「在這裡要拿下勝利難度很高，奪下系列賽更難。我們應該為自己感到驕傲，好好享受放假再回來奮戰。」凱許說。

關鍵字： 光芒橫掃紅襪
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