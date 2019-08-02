U12世界盃／古巴先發挨3轟照奪勝　拚2個人獎挑戰黃天賜、陳楷升

▲U12古巴投手羅德里格茲。（圖／記者中華棒協提供）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃複賽第2天，前役擊敗墨西哥的古巴趁勝追擊，2日面對打擊強勁的委內瑞拉，雖然整場被轟出三支全壘打，但先發投手羅德里格茲(Johan Rodriguez)仍守住勝利，加上委內瑞拉送出再見保送，最終以5比4驚險奪勝，羅德里格茲表示，目標要拿下安打王、勝投王還要率隊拿下冠軍。

委內瑞拉在1局上就靠著目前暫居全壘打王的多明奎茲(Leonel DOMINGUE)轟出兩分砲取得領先，但古巴接著在2局下保送又被敲安也回敬2分，4局委內瑞拉的第6棒費南德茲(Johan Fernandez)陽春砲反超，古巴隨即在5局再添2分取得領先。

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6局上多明奎茲再度敲轟追平分數來到4比4，下半局古巴再度藉著保送攻佔滿壘，最終以再見保送擠回致勝1分，以5比4奪勝，複賽已拿下2勝，目前戰績2勝2敗。

羅德里格茲此役完投6局被敲6安包括3轟失4分，並在最後一打席選到再見保送將隊友送回來，幫助古巴取勝，總教練羅德里格茲(Raul Rodriguez)表示，這位投手本身就很有實力，被敲全壘打也很鎮定，一直都很穩定才能有這樣的表現。

目前羅德里格茲以13支安打暫居安打第2名，第1名為黃天賜的14安。擔任投手則拿下2勝，和陳楷升、陳昱安等人並列第1，賽後他表示目標就是要爭取這兩項的第一名，更期待能助隊拿下冠軍。未來希望能打進古巴國家隊，最喜歡一直很穩定發揮的太空人古瑞爾(Yulieski Gurriel)。

▲陳楷升也拿下2次勝投。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜14安18打點都排名第一。（圖／記者顏如玉攝）