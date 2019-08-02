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中職／朱益生簽約富邦悍將　開心同隊偶像賴鴻誠

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▲富邦悍將簽下朱益生。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將簽下朱益生。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將今年季中選秀第2輪指名左投朱益生以簽約金360萬元，月薪9萬元，另有激勵獎金60萬元完成簽約，並選定70號作為球衣背號，朱益生今日將向球隊報到，隨二軍行程展開職棒新生涯。

1999年出生，左投手朱益生高中時就讀平鎮高中，畢業後選擇先進入台北市立大學就讀，累積1年大專棒球經歷後投身中職選秀，並於第2輪獲富邦悍將指名。

朱益生在三級棒球階段多次入選中華隊，精準控球與續航力是最大優勢，並且勇於與打者對決的心臟，球團也希望朱益生能盡快適應職棒生活，早日站上職棒賽場的投手丘投出屬於自己的榮耀。

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在決定投入中華職棒選秀之後，朱益生很開心能在今年選秀第二輪就被富邦球團選中，更開心的是能夠跟同樣來自平鎮高中的左投手賴鴻誠同隊，朱益生表示，賴鴻誠學長是我的偶像，學長賴鴻誠也非常歡迎學弟的加入，並特別將用來提醒自己的話與學弟分享，要不停的朝向目標努力前進，多看、多學習，更要多聽別人給的建議！

此外，相隔一年後再次與平鎮時期的隊友戴培峰同隊，兩人都很開心能夠再次穿上同隊的球衣，為了幫助隊友能夠早日適應職棒環境，戴培峰也特別提醒朱益生，職棒沒有想像中的簡單，要更努力的強化自己。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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