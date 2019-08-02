王齊麟輸球嘆氣「表達失能」　李洋PO照笑問：是否有方法解決

▲麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

體育中心／綜合報導

台灣男雙組合王齊麟／李洋1日在世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽，不敵南韓組合徐承宰／催率圭無緣8強。賽後李洋在自己IG限時動態貼出，王齊麟看比賽影片不斷嘆氣的畫面，「上來詢問各位大大是否有方法解決？」

世界排名來到12的王齊麟／李洋在前一站日本公開賽16強止步，再戰泰國公開賽，首輪以直落二逆轉印尼組合，16強賽則是交手徐承宰／催率圭，雖然在第二局連救了3個賽末點，但仍遭到直落二無緣8強。接下來將要備戰19日於瑞士開打的世錦賽，以及9月在主場迎戰台北公開賽。

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作為國中同學的王齊麟／李洋從今年合拍以來，逐漸培養出默契，本賽季目前已經拿下西班牙大師賽冠軍、奧爾良大師賽冠軍、印度公開賽冠軍，瑞士公開賽、美國公開賽亞軍，世界排名持續挺進，下周確定會升至第10位，而且已經取得世錦賽的參賽資格，力拼最佳成績以及前進明年東京奧運。

只不過王齊麟前一日在輸球之後觀看自己比賽影片頻頻嘆氣，畫面也被李洋拍下來。李洋在IG限時動態寫道，「這位仁兄輸球後就呈現言語表達失能狀態，上來詢問各位大大，是否有方法解決？看個影片還不斷嘆氣。」還用了哭笑不得的表情符號。也引發網友討論，「兩人互動太有趣了！」「繼續加油！」

▼李洋關心王齊麟賽後狀態 。（圖／翻攝自李洋IG）