運動雲

>

體育署打臉冰協大陸打壓說詞：會議中沒提

ETtoday運動雲

▲▼四大洲花式滑冰賽,烏茲別克,Misha GE 戈米沙。（圖／記者季相儒攝）

▲體育署打臉中國打壓導致冰協棄辦經典賽說詞，圖為四大洲滑冰賽照片。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

滑冰協會擅自決定停辦「2019亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」爭議一案，教育部專案小組調查結果出爐，認定冰協疏失，另有媒體刊載中國以2022年冬季奧運參賽權作威脅，此事遭體育署打臉，表示會議中完全沒人提及此事。

調查小組認定，冰協秘書長吳奕德坦承卻實曾向國際滑冰總會詢問，更改比賽地點的可能性，並向總會表達同意由香港主辦一事，過程未經理事會同意，也未知會主管機關，撤除吳奕德秘書長職務。

請繼續往下閱讀...

吳奕德7月25日在記者會提及受到「隱形壓力」，有會員國揚言杯葛，確實詢問更換經典賽地點的可能性，但未主動放棄比賽，至於何謂隱形壓力，吳奕德不願多做說明，甚至把問題丟還給媒體，暗指壓力從何而來大家心理有數。

而有媒體報導，7月26日的跨部會會議中，冰協在解釋停辦經典賽的來龍去脈時，吳奕德坦言壓力來自中國，以2022北京冬奧參賽權為威脅，要求台灣不能辦國際賽事。

但在7月25日冰協說明記者會後，體育署國際組組長許秀玲指出，之前冰協向體育署報告的內容中，從未提及「隱形壓力」一事，8月2日又有媒體報導是來自中國打壓，並以冬季奧運參賽權作為威脅。

中國是2022年冬季奧運主辦國，主辦國很難杯葛其他隊伍的參賽權，權限在國際奧會，至於滑冰總會，中國在總會職務只有一席，而且是競速滑冰的席次，打壓一說有必要好好解釋。

體育署2日召開記者會，說明滑冰協會懲處一事，參與跨部會會議的副署長林哲宏指出，會中未提及冬季奧運參賽權等相關說法，並強調「隱形壓力」一事從未交代清楚，也沒提出相關佐證。

冰協曾被要求7日內針對「隱形壓力」一事解釋清楚，但冰協週一曾上繳一份報告，依舊無法解釋清楚。

▲▼四大洲花式滑冰賽,中國,金博洋。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 滑冰協會
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

熱門新聞

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2K湯不趕著復出因為想打到40歲

3克蕭生涯2397K超越「道奇神左」

4古巴棒球魂不滅　男孩從小拿球棒

5U12古巴先發挨3轟照勝　拚安打勝投王

熱門新聞

1羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

2張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

3軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

4胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

5洋投取捨　伯納：藍迪強森來立馬換

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

【中職Highlight】藍寅倫逆轉3分砲獲MVP　桃猿7比3勝統一｜7/31 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366