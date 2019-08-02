體育署打臉冰協大陸打壓說詞：會議中沒提

▲體育署打臉中國打壓導致冰協棄辦經典賽說詞，圖為四大洲滑冰賽照片。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

滑冰協會擅自決定停辦「2019亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」爭議一案，教育部專案小組調查結果出爐，認定冰協疏失，另有媒體刊載中國以2022年冬季奧運參賽權作威脅，此事遭體育署打臉，表示會議中完全沒人提及此事。

調查小組認定，冰協秘書長吳奕德坦承卻實曾向國際滑冰總會詢問，更改比賽地點的可能性，並向總會表達同意由香港主辦一事，過程未經理事會同意，也未知會主管機關，撤除吳奕德秘書長職務。

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吳奕德7月25日在記者會提及受到「隱形壓力」，有會員國揚言杯葛，確實詢問更換經典賽地點的可能性，但未主動放棄比賽，至於何謂隱形壓力，吳奕德不願多做說明，甚至把問題丟還給媒體，暗指壓力從何而來大家心理有數。

而有媒體報導，7月26日的跨部會會議中，冰協在解釋停辦經典賽的來龍去脈時，吳奕德坦言壓力來自中國，以2022北京冬奧參賽權為威脅，要求台灣不能辦國際賽事。

但在7月25日冰協說明記者會後，體育署國際組組長許秀玲指出，之前冰協向體育署報告的內容中，從未提及「隱形壓力」一事，8月2日又有媒體報導是來自中國打壓，並以冬季奧運參賽權作為威脅。

中國是2022年冬季奧運主辦國，主辦國很難杯葛其他隊伍的參賽權，權限在國際奧會，至於滑冰總會，中國在總會職務只有一席，而且是競速滑冰的席次，打壓一說有必要好好解釋。

體育署2日召開記者會，說明滑冰協會懲處一事，參與跨部會會議的副署長林哲宏指出，會中未提及冬季奧運參賽權等相關說法，並強調「隱形壓力」一事從未交代清楚，也沒提出相關佐證。

冰協曾被要求7日內針對「隱形壓力」一事解釋清楚，但冰協週一曾上繳一份報告，依舊無法解釋清楚。