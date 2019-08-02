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柯爾同座海灘得知KD加入和離隊　大嘆過去球星只想打敗對方　

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▲▼勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾認為球星主導了聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

勇士總教練柯爾(Steve Kerr)近日不吝對NBA球星凌駕球隊之上的現在發表評論。他表示全聯盟基本上就是圍繞著15名超級球星打轉，也透露自己在夏威夷的同一座海灘上，得知杜蘭特(Kevin Durant)即將加入勇士，以及轉投籃網的消息。

「現在最讓人感到驚訝的，就是球員的主導權。詹姆斯(LeBron James)、KD、可愛(Kawhi Leonard)這些球星的轉隊異動，聯盟根本就他們在經營的。」柯爾表示過去的球星偏好穩定的環境，而非轉隊。而且跟對手並不會建立起兄弟情感。就像魔術強森(Magic Johnson)說的：「我想打敗大鳥(Larry Bird)，而不是跟他當隊友。」

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柯爾表示他同意球員在合約結束後投入自由市場，但反對還有約在身，就主動醞釀交易。「這對整個聯盟非常有害。」他特別點名戴維斯(Anthony Davis)和喬治(Paul George)的交易案。

而他也透露，自己幾年前得知杜蘭特將加入勇士，和離開勇士加入籃網，更是在同一座海灘。自由市場剛開始，柯爾在夏威夷的沙灘上看書，把手機留在房間內。而他聽到不遠處，沒認出他的人大家，「天啊！KD要去籃網！」

「他是夏威夷給我的，也把他帶走了。」柯爾說。而籃網教頭亞特金森(Kenny Atkinson)當時也對消息感到懷疑。不過同樣身為面對球星來來去去的總教練，亞特金森也有些感慨，「感覺有點不公平，有誰做得比柯爾和納斯( Nick Nurse)還好？」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特今夏轉投籃網。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士籃網柯爾杜蘭特
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