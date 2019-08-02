世籃賽／尼克探花巴瑞特拉傷小腿　退出加拿大隊

▲巴瑞特因為拉傷小腿無緣參加世籃賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

「杜克三王」之一的巴瑞特(RJ Barrett)在今年選秀會上被尼克以第3順位挑走，被寄望成為新任的紐約救世主，同時他先前還入選了加拿大國家隊，要為國出戰世界盃男籃，不過2日根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，巴瑞特因為在夏季聯賽拉傷小腿，將不會參戰世籃賽，但還是會參加國家隊訓練營。

還未進入聯盟之前，巴瑞特在杜克的表現就已經吸引各界的關注，儘管他的鋒頭大多被隊友威廉森(Zion Williamson)搶走，但巴瑞特的身手依舊無庸置疑，尼克在第3順位就將他選走也可見巴瑞的實力相當出色。在2017年的U19世界青少年籃球錦標賽中，巴瑞特就已經代表加拿大出賽，他也率領加拿大取得金牌，同時也獲得MVP殊榮，而現在他正式進入國家隊，在這次世籃賽巴瑞特也在訓練營名單之中。

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原先有望代表加拿大出賽世界盃的巴瑞特，現在根據查拉尼亞透露，因為他在夏季聯賽拉傷小腿，為了充分恢復，巴瑞特將不會出賽今年的世界盃，只是巴瑞特仍然會參加加拿大男籃訓練營，並參與球隊所有活動。在今年的NBA夏季聯賽中，巴瑞特一共出賽5場，場均可以拿下15.4分、8.6籃板、4.2助攻，不過投籃命中率僅有34％，無緣最佳陣容。

儘管巴瑞特無法出戰，但加拿大名單依舊是星光熠熠，本屆世界盃將由金塊主控莫瑞(Jamal Murray)領銜，而加拿大也是少數可以組成整隊都是NBA球員的隊伍；今年世界盃加拿大分在H組，同組的還有塞內加爾、立陶宛以及澳洲。

▲巴瑞特(中)。（圖／達志影像／美聯社）