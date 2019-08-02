中職／李茲對決包林傑　運彩看好桃猿勝富邦



▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿2日與富邦悍將在新莊球場進行本周3連戰首場，兩隊皆由洋投掛帥先發，桃猿李茲（Radhames Liz）首度同場對決富邦左投包林傑（Ryan Bollinger），今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.75、Lamigo桃猿賠率1.75、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.30，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.40、大小分開出9.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

李茲本季19場出賽，16場先發，戰績8勝5敗1中繼2次救援成功，100局被敲出95安，包括9支全壘打，100次三振，41次四死球，防禦率3.96，WHIP值1.35，本季遭遇富邦7場，取得5勝1敗，對戰防禦率3.79，對戰被打擊率0.237，曾被林益全、蔣智賢、林哲瑄敲過全壘打，由於桃猿總教練洪一中請假，今日將由首席教練郭建霖代掌兵符。

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包林傑本季8場先發，戰績4勝1敗，43局被擊出47支安打，包含2支全壘打，47次三振，23次四死球，防禦率3.56，WHIP值1.56，今年碰過桃猿2場，拿2勝，對戰防禦率1.50，對戰被打擊率0.255。