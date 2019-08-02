世界足球先生10人候選凱恩狂被吐槽　阿利森、孫興慜成遺珠

▲熱刺前鋒凱恩。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

FIFA 7月31日公布2019年度「世界足球先生」的10名候選人名單，無疑問的圖葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、阿根廷梅西（Lionel Messi）都順利入選，從今年名單來看，也掀起許多外國媒體討論遺珠，其中最大爭議莫過於是凱恩（Harry Edward Kane）的入選。

FIFA所公布的10人名單為：C羅（尤文圖斯，葡萄牙）、梅西（巴薩，阿根廷）、哈薩德（Eden Hazard）（切爾西／皇馬，比利時）、范迪克（Virgil van Dijk）（利物浦，荷蘭）、薩拉赫（Mohamed Salah）（利物浦，埃及）、馬內（Sadio Mane）（利物浦，塞內加爾）、姆巴佩（Kylian Mbappé）（巴黎聖日耳曼，法國）、德容（Frenkie de Jong）（阿賈克斯／巴薩，荷蘭）、德里赫特（Matthijs de Ligt）（阿賈克斯／尤文圖斯，荷蘭）、凱恩（Harry Edward Kane）（熱刺，英格蘭）。

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▼ 利物浦門神阿利森 。（圖／達志影像／美聯社）

其中被認為最大遺珠的是利物浦的門神阿利森（Alisson），在名單中有多位利物浦球員，但就是沒有阿利森，不過阿利森本賽季的表現很火，包括拿下歐冠冠軍、美洲盃冠軍、英超亞軍，歐冠金手套、美洲盃金手套以及英超金手套，利物浦連兩年能夠闖進歐冠決賽，除了范迪克，阿利森至關重要，外界猜測可能是門將角色較不受關注緣故。

▼ 孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

另一個遺珠南韓一哥孫興慜，則是要對比凱恩的入選來看，畢竟凱恩的入選是最受爭議的。在歐冠中大多數凱恩都因傷未出賽，熱刺在8強賽主客場共踢進3球，靠著客場較多進球淘汰了曼城，其中客場的2進球都是孫興慜，四強逆轉阿賈克斯凱恩還是沒上場，加上凱恩在聯賽的表現並不特別突出，因此相對於凱恩，孫興慜似乎更有資格進入10人名單，凱恩更被形容是躺著進10人名單。

而名單之中的遺珠還有，英超冠軍的曼城卻沒有一名球員入選，也備受爭議，其中關鍵球員的阿奎羅（Sergio Agüero）整個賽季打進30球、送出9次助攻，幫助球隊衛冕，卻也沒有入選，也引發討論。還有被選為歐國聯最佳球員的席爾瓦（Bernardo Silva），在曼城和葡萄牙的前場發揮突出，上賽季總共5次捧冠，也讓許多網友抱不平，那麼多的冠軍也沒有入選。

▼阿奎羅。（圖／CFP）