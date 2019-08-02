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東奧女排資格賽全球開打　世界前24強先搶6席

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塞爾維亞女排進入決賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞女排。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

東京奧運女排資格賽8月2日開打一路進行到8月4日，除東道主日本外，世界排名前24名的隊伍將以小組資格賽方式，分成6組爭取奧運門票，每組首名將直接獲得奧運入場劵。

2020東京奧運的資格賽分為兩輪，第一輪比賽（Intercontinental Olympic Qualification Tournaments,IOQT）參賽隊伍包含目前世界排名前24名的國家隊，以S形分組方式分成6組，每組4隊進行組內單循環賽，分組冠軍將直接取得東奧資格。

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分組名單：
A組：賽爾維亞(1)、波多黎各(13)、泰國(14)、波蘭(26)
B組：中國(2)、土耳其(12)、德國(15)、捷克(24)
C組：美國(3)、阿根廷(11)、保加利亞(16)、哈薩克(23)
D組：巴西(4)、多明尼加(10)、卡麥隆(17)、亞塞拜然(22)
E組：俄羅斯(5)、南韓(9)、加拿大(18)、墨西哥(21)
F組：荷蘭(7)、義大利(8)、比利時(19)、肯亞(20)

奧運資格賽，排名第1的塞爾維亞、第2的中國、第3的美國、第4的巴西和第5的俄羅斯，在同組都有比較明顯的優勢。而排在第7的荷蘭和排在第8的義大利分在同組，兩支隊伍實力相當，雙方都沒有絕對的優勢，所以這一組成為了死亡之組。荷蘭和義大利誰想晉級，必定會經歷一場苦戰，比賽過程值得期待。

在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將由區域資格賽（Continental Olympic Qualification Tournaments,COQT）選出。五場區域賽分別是：亞洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，各洲冠軍將獲得五張奧運資格，總共十二國參與奧運女排，中華隊則是要參加亞洲錦標賽爭取奧運參賽門票。

南韓女排主將金延璟奧運八強戰輸球。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓女排再度爭取奧運參賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 東京奧運奧運女排資格賽
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