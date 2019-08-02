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華盛頓女網／謝淑薇決勝盤搶7晉級8強　唯一存活種子選手

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▲▼謝淑薇。（圖／路透）

▲謝淑薇苦戰晉級。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在華盛頓女網賽單打次輪賽事碰上苦戰，花了2小時38分鐘，決勝盤還打到搶7，才以7比5、4比6、7比6(6)擊敗會外晉級的俄羅斯小將葛拉切娃(Varvara Gracheva)，晉級8強，成為唯一還沒被爆冷淘汰的種子選手。

首盤戰況相當驚險，前面3個發球局謝淑薇就被破了兩次，一度陷入2比4落後。但隨後立刻在第9何第11局破發，7比5先下首盤。次盤同樣是破發大戰劇本和首盤有些類似，謝淑薇先取得4比2領先，但最後兩個發球局接連失守，最後一局還吃了Love Game破發，4比6雙方扳平進入決勝盤。

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決勝盤謝淑薇先破發3比1領先，但從第6局開始的連續7局，雙方都以被破發收場才以6比6進入搶7。謝淑薇經驗老道先以6比4拿到賽末點，但都被化解6比6追平。最後謝淑薇靠著對手失誤，再展現過人技巧打出斜線穿越球，7比5、4比6、7比6(6)驚險獲勝。

謝淑薇晉級至8強，下一輪對手將是17歲，世界排名150的美國外卡選手麥克娜莉(Catherine McNally)。本戰前3種子 史蒂芬斯（Sloane Stephens）、基絲（Madison Keys）和凱寧(Sofia Kenin)都已被淘汰，第4種子謝淑薇是唯一還在8強籤表中的種子選手，有機會奪冠。

關鍵字： 華盛頓女網謝淑薇
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