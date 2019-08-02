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世籃賽／德國16人名單　雷霆施洛德領銜5位NBA球員

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▲前老鷹主控施洛德化身德國小跑車，率隊在世界盃男籃資格賽拉出7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛德領軍德國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

距離世籃賽開打不到一個月，各隊都已經進入最後的備戰狀態，身為歐陸強權之一的德國也在2日公布了16人大名單，這次的陣容依舊是由雷霆後衛施洛德(Dennis Schroder)領銜，而這次共有5位NBA球員入選。

德國在世籃賽被分在G組，同組最強的勁敵就是法國，另外2隊則是多明尼加以及約旦，對於首輪的出線難度並不大，而這次德國公布的名單，就是以施洛德為核心出戰，在上賽季他為雷霆出賽79場，其中有14場擔任先發，場均可下15.5分、3.6籃板、4.1助攻，儘管他大多時間作為替補，但在國家隊中，施洛德就是頭號箭頭，他的表現好壞也是德國隊勝負的重要關鍵。

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除了施洛德之外，另外還有4名NBA球員入選，分別為獨行俠的克勒貝爾(Maximilian Kleber)、塞爾提克的泰斯(Daniel Theis)、巫師的華格納(Moritz Wagner、)、鵜鶘的邦加(Isaac Bonga)，儘管這些球員大多是年輕小將，在NBA也是替補球員，但依舊是國家隊的重要戰力。德國隊的訓練營將在6日展開，到了22日還會飛往日本打熱身賽。

德國賽16人完整名單如下：

施洛德、克勒貝爾、泰斯、華格納、邦加、阿卡賓納(Ismet Akpinar)、吉費(Niels Giffey)、歐布斯特(Andreas Obst)、斯蒂曼(Johannes Thiemann)、巴特爾(Danilo Barthel)、賈洛(Karim Jallow)、塞普(Joshiko Saibou)、沃格特曼(Johannes Voigtmann)、本青(Robin Benzing)、洛(Maodo Lo)、席普瑟(Paul Zipser)。

▲▼施洛德(Dennis Schroder)。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽NBA德國雷霆施洛德
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