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暴龍隊友挺林書豪「很棒有足夠天賦」　范弗利特：他會站穩腳步

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▲▼范弗利特是首位公開力挺林書豪的暴龍隊友。（圖／CFP）

▲范弗利特(中)是首位公開力挺林書豪的暴龍隊友。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪在返台分享會上泣訴感覺NBA已經放棄自己，公開揭露內心最大恐懼，包括他在老鷹的徒弟楊恩(Trae Young)、前湖人戰友希爾(Jordan Hill)等都跳出來給予暖心安慰；暴龍隊友范弗利特(Fred VanVleet)也在2日受訪時力挺，誇讚「豪小子」在球隊表現很棒，擁有足夠的天賦，「他會站穩腳步，他會沒事的。」

林書豪歷經了一個戲劇性的賽季，從季初被能否從右膝重傷中復原的不安籠罩，到季中峰迴路轉從東區後段班球隊老鷹「跳級」到強權暴龍，並一路隨隊奪得生涯首冠，成為首位亞裔美籍冠軍球員。但他沒能把握范弗利特養傷期間取得主帥納斯(Nick Nurse)信賴，在最需要投籃準度時卻連17次三分出手落空，沒能擠進固定輪替名單，整個季後賽僅出賽27分鐘，總決賽甚至只打了51秒。

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▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪泣訴遭NBA拋棄。（圖／GOOD TV提供）

拿下總冠軍卻不是以自己所想要的方式，下半季在暴龍遭冷凍更傷害了身價，林書豪苦等續留NBA的機會，內心備受煎熬，罕見在上周的分享會上痛哭，泣訴感覺自己已經被NBA放棄；雖然有人酸回他生涯9年賺進的薪資就超過6500萬美金竟還抱怨，但更多的球員和球迷送上了溫暖安慰。

暴龍第一替補控衛范弗利特2日被美國八卦媒體《TMZ》問到林書豪是否還能留在NBA，或是該去海外發展，他表示這取決於「豪小子」自己的決定，「他之前在球隊的表現很棒，他會沒事的，他會站穩腳步，他有足夠的天賦。」范弗利特也是首位站出來力挺「豪小子」的冠軍隊友。

▲▼范弗利特是首位公開力挺林書豪的暴龍隊友。（圖／CFP）

▲范弗利特(左1)是首位公開力挺林書豪的暴龍隊友。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子范弗利特
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