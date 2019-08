暴怒丟球惹怒教頭　鮑爾被交易到紅人：我要當好人

▲明星先發鮑爾轉戰紅人隊 。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

明星投手鮑爾(Trevor Bauer)在印地安人的最後一場先發,於主場球迷面前暴怒丟球,總教練法蘭科納(Terry Francona)坦言,這舉動對球隊氣氛造成了影響。已被交易到紅人的鮑爾期許自己重新出發,成為一個好人、好球員。

鮑爾是今年交易市場最受矚目的投手之一,在交易截止前,印地安人完成三方交易,鮑爾被送到紅人,並從中獲得普伊格(Yasiel Puig)以及教士新秀艾倫(Logan Allen)、雷耶斯(Franmil Reyes),而紅人則將21歲的頭號農場、大聯盟評價農場內野手前30名的特蘭梅爾(Taylor Trammell)交易至教士。

鮑爾29日在主場先發出戰皇家,單場丟8分(7分責失),無法控制被打爆的情緒,一氣之下竟直接把球丟出中外野大牆外,失控舉動惹怒法蘭科納,他在賽後也誠心道歉,自認不該在職業球場做出如此幼稚的行為。

So, um Bauer is really reaaaaaally unhappy. Holy cow. #AlwaysRoyal pic.twitter.com/TJDh6ynMOu