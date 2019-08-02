暴怒丟球惹怒教頭　鮑爾被交易到紅人：我要當好人

▲明星先發鮑爾轉戰紅人隊 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

明星投手鮑爾（Trevor Bauer）在印地安人的最後一場先發，於主場球迷面前暴怒丟球，總教練法蘭科納（Terry Francona）坦言，這舉動對球隊氣氛造成了影響。已被交易到紅人的鮑爾期許自己重新出發，成為一個好人、好球員。

鮑爾是今年交易市場最受矚目的投手之一，在交易截止前，印地安人完成三方交易，鮑爾被送到紅人，並從中獲得普伊格（Yasiel Puig）以及教士新秀艾倫（Logan Allen）、雷耶斯（Franmil Reyes），而紅人則將21歲的頭號農場、大聯盟評價農場內野手前30名的特蘭梅爾（Taylor Trammell）交易至教士。

請繼續往下閱讀...

鮑爾29日在主場先發出戰皇家，單場丟8分（7分責失），無法控制被打爆的情緒，一氣之下竟直接把球丟出中外野大牆外，失控舉動惹怒法蘭科納，他在賽後也誠心道歉，自認不該在職業球場做出如此幼稚的行為。

So, um Bauer is really reaaaaaally unhappy. Holy cow. #AlwaysRoyal pic.twitter.com/TJDh6ynMOu — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) July 28, 2019

轉戰紅人的鮑爾，期待一切能夠重新開始，認識新的隊友和球隊文化，盡可能做出貢獻，並且掛保證不會再出現丟球的失控行為，「這絕對是一個新的開始，我會從我的過去經驗學習，成為一個更好的人、更好的球員，以及更好的隊友。」

現年28歲的鮑爾，本季24次先發，吃下全大聯盟最多的156.2局，飆出185K，貢獻9勝8敗、防禦率3.79。這是他自2012年後，再次效力國聯球隊。根據響尾蛇先發輪值安排，鮑爾預計於8月4日與勇士系列第3戰迎來新東家首戰。