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2023年世界盃女足24隊擴編至32隊　台女足機會增加　

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▲世界盃女足，美國女足完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世界盃女足，美國完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界盃女足由美國完成二連霸，更捧起隊史第四冠後順利落幕，而FIFA國際足總在7月31日發表聲明，從下一屆（2023年）的世界盃女足開始，參賽隊伍將由現在的24支增加到32支。在本屆法國世界盃的成功之下，該決議是評議會一致認同通過。

FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）先是將2026年世界盃男足隊伍增加到48支隊伍之後，也決定擴編女足的參賽隊伍。因凡蒂諾表示，「考慮到本屆世界盃女足的球隊數量，應該給更多人機會，本屆法國取得空前成功，應該要好好把握這種狀態。」

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由於先前規劃是24支隊伍，如今增加為32支，有許多因應措施都需要改變，因凡蒂諾提到，「將會重新開啟申辦流程，給各方單獨或聯合辦理賽事的機會，擴編的意義不只是隊伍的增加，而是希望有更多成員協會可以開始發展女足，因為有機會可以獲得參賽世界盃的資格。」

預計擴編成32隊之後，世界盃女足將會分為8個小組，每組有4支球隊。從1991年首屆世界盃女足有12隊伍參賽、1999年參賽隊伍來到16支，2015年開始則有24支參賽隊伍，連續舉辦了兩屆。

▼2019世界盃女足荷蘭獲得亞軍。

▲世界盃女足，荷蘭女足踢贏瑞典，格羅伊能(Jackie Groenen)進球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃女足世足賽男足FIFA
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