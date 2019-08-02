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「說勇士王朝已終結有點無知」　K湯誓以110%狀態強勢回歸

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▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森不認同勇士王朝已終結的說法。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏面臨5星解體，包括2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)在內，數名主將相繼離隊，外界普遍認為這代表著灣區王朝的終結；不過正努力從左膝前十字韌帶傷勢中復原的神射湯普森(Klay Thompson)，對此相當不以為然，「我覺得說我們的王朝已經結束有點無知，因為我認為我能以110%的狀態回歸。」

過去5年宰制聯盟的灣區大軍，今夏陣容大變動，除了為球隊帶來2冠的杜蘭特出走投奔籃網，兩位資深的3冠替補功臣伊古達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也相繼離隊，禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)則成了詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)的助手；勇士王朝恐在下季崩塌。

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在總冠軍賽G6撕裂左膝前十字韌帶的湯普森，預計也得休養5到7個月，不過他依舊信心十足，直言現在就說勇士王朝終結言之過早，「我們還有2屆年度MVP柯瑞(Stephen Curry)、年度最佳防守球員格林(Draymond Green)，羅素(D’Angelo Russell)是很棒的補強，我的意思是，這孩子將會成為聯盟的巨星。」

▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

「我覺得說我們的王朝已經結束有點無知，因為我認為我能以110%的狀態回歸。」湯普森豪氣表示，「我復出後會比之前更出色，運動能力更強，看輕勇士並不明智，這就是我想告訴大家的。」

不過外界會「看衰」勇士並非毫無理由，灣區大軍今夏戰力明顯流失，在攻防兩端都扮演重要角色的湯普森又得等到明年2月左右才能歸隊，開季得由一哥柯瑞和格林撐場；但他們同區的勁敵湖人、快艇和火箭卻都組成了夢幻雙人組，勇士難以繼續獨霸，美國《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)甚至預言他們打不進季後賽。

▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞(左)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森柯瑞格林嘴綠羅素杜蘭特
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