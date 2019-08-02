世籃賽／卓拉蒙德退出美國隊　已11人離隊前途堪慮

▲卓拉蒙德退出美國隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

經歷先前的退賽潮的美國隊，原先已經確定好最終的17人訓練營名單，不過現在距離開賽不到1個月，又有2人退出，分別是活塞中鋒卓拉蒙德(Andre Drummond)以及快艇大前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)，讓美國隊的禁區戰力再次受損，同時星光更為黯淡，現有陣容一共只有3人入選上季明星賽。

今年世界盃自從「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)第一個宣布不參賽後，接連引起一波退賽潮，哈登(James Harden)、里拉德(Damian Lillard)、哈里斯(Tobias Harris)、洛夫(Kevin Love)等大咖球星相繼退出國家隊，儘管美國隊立即補進其他球員填補空缺，但都是一些二線球員或年輕小將，導致要尋求3連霸的美國衛冕之路顯得異常艱困。

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確立17人名單後，外界都認為美國隊陣容已經大致底定，不料在2日，坐鎮禁區的悍將卓拉蒙德宣布退出美國隊，上賽季他為活塞出戰79場，場均可以得到17.3分、15.6籃板、1.7阻攻，已經連2季成為聯盟籃板王，現在他的退賽，也會讓美國隊的禁區戰力嚴重受損；除了卓拉蒙德之外，另外原先被補進國家隊的哈瑞爾現在也婉拒了訓練營邀請，為了就是要全力備戰新賽季，因為明年是他的合約年，想要在新賽季打出好表現，以求一份大約。

在他們2人退出後，美國隊已經有11人宣布退出，使今年的陣容星度完全不及以往，可說是最差的一屆美國隊，而為了補強禁區戰力，美國隊也徵招了熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)以及灰熊2年級生傑克森(Jaren Jackson Jr.)；目前的17人名單中，僅有華克(Kemba Walker)、密德爾頓(Khris Middleton)、羅瑞(Kyle Lowry)3人入選上季的明星賽。

▲哈瑞爾婉拒美國隊邀請。（圖／CFP）