雷霆又一戰將轉快艇？板凳前鋒派特森被買斷　計畫助拳雷納德+PG

▲派特森與雷霆達成買斷，計畫加盟快艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去2季都在雷霆擔任替補的大前鋒派特森(Patrick Patterson)，將跟隨前任奧克拉荷馬二哥喬治(Paul George)的腳步轉戰快艇。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)2日披露，派特森已經與雷霆達成買斷協議，待度過冷卻期後，他計畫與快艇簽約。

派特森在2017年與雷霆簽下3年1640萬美金的合約，告別待了4年的暴龍；不過他來到奧克拉荷馬後，場均上場時間銳減，從2016-17賽季在暴龍的24.6分鐘，減少到15.5分鐘，上季更跌到13.7分鐘，連2季刷新生涯新低，場均得分也滑落到3.6分。

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原本派特森與雷霆的合約還剩一年，價值570萬美金，不過這位30歲大前鋒顯然不在雷霆的重建計畫當中，「沃神」2日報導，雙方已經達成買斷協議，待度過冷卻期就能恢復自由身，他計畫與快艇簽約，繼續與喬治當隊友。

▲快艇今夏同時迎來雷納德與喬治。（圖／達志影像／美聯社）

今夏同時簽下兩大頂尖搖擺人雷納德(Kawhi Leonard)與喬治的快艇，目前名單上還有2個空位，派特森將能補強他們前場的板凳深度。

派特森是一位延伸四號球員，生涯的三分命中率有3成67，場均能攻得6.9分、4.1籃板和1.1助攻。他打得最出色的一季是在2012-13賽季披火箭戰袍時，該季他繳出場均11.6分、4.7籃板。

▲快艇今夏同時迎來雷納德與喬治。（圖／達志影像／美聯社）