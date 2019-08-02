太空人先發3巨頭無人擋　韋蘭德嗨翻：像打了興奮劑！

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人在今年731交易大限完成4筆交易，最令休士頓球迷振奮的非響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）莫屬。葛蘭基、韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）三張王牌，組成大聯盟最變態的「先發三巨頭」，太空人也被美媒一致公認是今年最佳，也是最驚人的交易操作。

韋蘭德目前投出14勝4敗、防禦率2.73，勝投數和WHIP值0.811都排名全大聯盟第一，而柯爾平均每9局飆出13.3次三振、累積212次三振也是全大聯盟最佳，至於葛蘭基WHIP值0.945則是排名國聯最佳。由此可見，三人組成的先發到底有多恐怖。

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對於太空人來說，簽下葛蘭基不僅是拿來拚今年世界大賽冠軍，重要的是，球團在今年3月已經先以2年6600萬美元與韋蘭德完成續約，而葛蘭基合約將於2021年到期，即便柯爾將於本季結束後成為自由球員，就算沒有再續前緣，太空人仍確保未來2年握有兩張王牌。

▲響尾蛇王牌葛蘭基轉戰太空人。（圖／達志影像／美聯社）



老大哥韋蘭德非常肯定制服組的努力，讚揚了老闆克蘭（Jim Crane）和總管路勞（Jeff Luhnow），因為這次交易補強增強了太空人奪冠的機會，即使太空人付出農場潛力作為代價。

「我想他們非常了解我們所處在的位置，並且加足油門前進。」韋蘭德表示，「我不知道交易背後發生了什麼，但這是一個巨大的動作，大大鼓舞球隊的士氣，我不是說我們士氣低落，但這就像是興奮劑，激起大家的腎上腺素。」

▲太空人三振王柯爾。（圖／達志影像／美聯社）