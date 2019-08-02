運動雲

>

太空人先發3巨頭無人擋　韋蘭德嗨翻：像打了興奮劑！

ETtoday運動雲

▲美聯冠軍戰G2，韋蘭德（justin verlander）完投9局。（（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人在今年731交易大限完成4筆交易，最令休士頓球迷振奮的非響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）莫屬。葛蘭基、韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）三張王牌，組成大聯盟最變態的「先發三巨頭」，太空人也被美媒一致公認是今年最佳，也是最驚人的交易操作。

韋蘭德目前投出14勝4敗、防禦率2.73，勝投數和WHIP值0.811都排名全大聯盟第一，而柯爾平均每9局飆出13.3次三振、累積212次三振也是全大聯盟最佳，至於葛蘭基WHIP值0.945則是排名國聯最佳。由此可見，三人組成的先發到底有多恐怖。

請繼續往下閱讀...

對於太空人來說，簽下葛蘭基不僅是拿來拚今年世界大賽冠軍，重要的是，球團在今年3月已經先以2年6600萬美元與韋蘭德完成續約，而葛蘭基合約將於2021年到期，即便柯爾將於本季結束後成為自由球員，就算沒有再續前緣，太空人仍確保未來2年握有兩張王牌。

▲響尾蛇，葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇王牌葛蘭基轉戰太空人。（圖／達志影像／美聯社）

老大哥韋蘭德非常肯定制服組的努力，讚揚了老闆克蘭（Jim Crane）和總管路勞（Jeff Luhnow），因為這次交易補強增強了太空人奪冠的機會，即使太空人付出農場潛力作為代價。

「我想他們非常了解我們所處在的位置，並且加足油門前進。」韋蘭德表示，「我不知道交易背後發生了什麼，但這是一個巨大的動作，大大鼓舞球隊的士氣，我不是說我們士氣低落，但這就像是興奮劑，激起大家的腎上腺素。」

▲▼ 太空人柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人三振王柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 太空人韋蘭德葛蘭基柯爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

保時捷路中掉頭遭擋！低胸妹下車甩巴掌...駕駛反擊了

熱門新聞

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

U12世界盃／對韓國飆生涯最速121　陳楷升：滿意速度

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2太空人先發3巨頭太狂　韋蘭德嗨翻

3才剛轉隊雙城　戴森砸掉勝利

4林昀儒男單世界排名第13再創新高

5拿好貨沒換到史卓曼　雙城批藍鳥

熱門新聞

1羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

2軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

3胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

4台韓戰因雨打到11點才獲勝

5陳楷升對韓國飆生涯最速121

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

【中職Highlight】藍寅倫逆轉3分砲獲MVP　桃猿7比3勝統一｜7/31 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366