「戴森好吸力」又來了！　才剛轉隊雙城就砸掉勝利

▲雙城隊後援戴森新東家首戰就砸掉領先。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

剛被交易到雙城隊的後援投手戴森（Sam Dyson）2日迎來新東家初登板，沒想到不但沒有守住勝利，還害球隊把領先優勢給丟了，一個人次都沒解決，最終雙城隊以4比5不敵馬林魚。戴森賽後感到很自責，直呼「留下不好的第一印象。」

9局下雙城隊4比1領先，戴森登板先是丟出保送，又被普拉多（Martín Prado）和貝爾蒂（Jon Berti）連續安打丟分，接著對安德森投出保送，一個人次都沒解決就退場，羅傑斯（Taylor Rogers）上場救火也無法止血，沃克（Neil Walker）適時安打追平比數，把比賽帶入延長賽，最後馬林魚靠拉米瑞茲（Harold Ramirez）在12局下的再見全壘打拿下勝利。

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「這是不好的第一印象。」戴森賽後對於自己表現感到很不滿意，「希望不要再有這樣的狀況，今年球季我沒有丟出太多保送，對整個局面是個壞事。」

過去2017年戴森在遊騎兵效力時，多次提油桶登板砸鍋，慘狀讓球迷們都看不下去，在社群上製圖將他與戴森吸塵器的「戴森好吸力」（dyson it sucks）結合，暗諷他「爛透了！」

「讓他登板關門是很合理的。」雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）向媒體解釋，「這是一個相當關鍵的時刻。而他未來整個球季都會在這樣的情況下為我們投球，我想他很適合。」

雙城目前以66勝42敗、勝率6成11在美中區取得領先地位，為了保住龍頭寶座，在今年交易大限，他們積極補強牛棚，先從馬林魚交易取得後援羅莫（Sergio Romo），並在交易截止前向巨人換來戴森。值得一提的是，這筆雙城和巨人的交易，台灣小將鄧愷威也包含在內。

▲球迷過去曾製圖嘲諷戴森頻頻砸鍋。（圖／截自mlb memes臉書）