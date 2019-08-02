運動雲

>

「戴森好吸力」又來了！　才剛轉隊雙城就砸掉勝利

ETtoday運動雲

▲雙城隊後援戴森新東家首戰就砸掉領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城隊後援戴森新東家首戰就砸掉領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

剛被交易到雙城隊的後援投手戴森（Sam Dyson）2日迎來新東家初登板，沒想到不但沒有守住勝利，還害球隊把領先優勢給丟了，一個人次都沒解決，最終雙城隊以4比5不敵馬林魚。戴森賽後感到很自責，直呼「留下不好的第一印象。」

9局下雙城隊4比1領先，戴森登板先是丟出保送，又被普拉多（Martín Prado）和貝爾蒂（Jon Berti）連續安打丟分，接著對安德森投出保送，一個人次都沒解決就退場，羅傑斯（Taylor Rogers）上場救火也無法止血，沃克（Neil Walker）適時安打追平比數，把比賽帶入延長賽，最後馬林魚靠拉米瑞茲（Harold Ramirez）在12局下的再見全壘打拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

「這是不好的第一印象。」戴森賽後對於自己表現感到很不滿意，「希望不要再有這樣的狀況，今年球季我沒有丟出太多保送，對整個局面是個壞事。」

過去2017年戴森在遊騎兵效力時，多次提油桶登板砸鍋，慘狀讓球迷們都看不下去，在社群上製圖將他與戴森吸塵器的「戴森好吸力」（dyson it sucks）結合，暗諷他「爛透了！」

「讓他登板關門是很合理的。」雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）向媒體解釋，「這是一個相當關鍵的時刻。而他未來整個球季都會在這樣的情況下為我們投球，我想他很適合。」

雙城目前以66勝42敗、勝率6成11在美中區取得領先地位，為了保住龍頭寶座，在今年交易大限，他們積極補強牛棚，先從馬林魚交易取得後援羅莫（Sergio Romo），並在交易截止前向巨人換來戴森。值得一提的是，這筆雙城和巨人的交易，台灣小將鄧愷威也包含在內。

球迷製圖嘲諷戴森（sam dyson）。（圖／截自mlb memes臉書）

▲球迷過去曾製圖嘲諷戴森頻頻砸鍋。（圖／截自mlb memes臉書）

關鍵字： 雙城戴森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

五毒之首「蠍子」　竟超越天堂料理！？FT.夏天 Crazy Man 瘋男

熱門新聞

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

U12世界盃／對韓國飆生涯最速121　陳楷升：滿意速度

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2太空人先發3巨頭太狂　韋蘭德嗨翻

3才剛轉隊雙城　戴森砸掉勝利

4林昀儒男單世界排名第13再創新高

5拿好貨沒換到史卓曼　雙城批藍鳥

熱門新聞

1羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

2軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

3胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

4台韓戰因雨打到11點才獲勝

5陳楷升對韓國飆生涯最速121

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

【中職Highlight】藍寅倫逆轉3分砲獲MVP　桃猿7比3勝統一｜7/31 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366