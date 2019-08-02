史卓曼被大都會「包軌」　雙城批藍鳥連機會都不給

▲雙城對於沒換到史卓曼感到失望和生氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前藍鳥隊王牌史卓曼（Marcus Stroman）是今年交易市場最受矚目的先發，吸引多支球隊追逐，最後他被送至大都會隊，這讓原本有機會成交的雙城感到相當失望且生氣，直呼藍鳥球團連一點機會都不願意給。

藍鳥隊在台灣時間29日將王牌史卓曼交易到大都會隊，從該筆交易當中，獲得了凱伊（Anthony Kay）和理查森（Woods Richardson）兩名投手潛力。

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根據《The Athletic》記者海耶斯（Dan Hayes）報導，雙城隊對於失去交易機會感到極度失望，因為藍鳥球團絲毫沒有讓他們參與這場交易爭奪戰，雙城認為可以提出比大都會更優渥的交易包裹。

在史卓曼的交易初步協商中，藍鳥要求農場頭號游擊手路易斯（Royce Lewis）和外野手柯里洛夫（Alex Kirilloff），不過消息指出，在結束這次的交易談話後，藍鳥就未曾再聯繫過雙城。

值得一提的是，路易斯和柯里洛夫皆為雙城重要潛力大物，包括葛拉特羅（Brusdar Graterol）、巴拉佐維奇（Jordan Balazovic）和拉納克（Trevor Larnach）等交易人選，也都是雙城重點潛力股，而這5人在大聯盟的農場潛力排名中都高於大都會送出的凱伊和理查森。