洋基731僅換到小聯盟球員　布里頓：我們仍是最強球隊

▲洋基後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基放話要在交易市場補強頂級先發，但最終只換來一名小聯盟球員，逼得總管凱許曼（Brian Cashman）不得不親上火線解釋這次的補強失利。儘管今年交易大限的補強不如預期，但牛棚大將布里頓（Zack Britton）認為洋基仍是最強的球隊。

「我整個生涯一直都在跟洋基對戰。」布里頓過去在金鶯效力長達8年，他表示，「自從我升上大聯盟以來，迄今為止洋基是我見過最好的球隊，我認為球隊表現非常出色。顯然在過去幾個星期，我們必須打得更好，如果我們投、打和守備都能發揮出潛力，我們比每一隊都還要強。」

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洋基隊目前以66勝39敗、勝率6成36些微領先美西區龍頭太空人，位居美聯勝率最高球隊。由於傷兵的關係，洋基在7月份繳出14勝11敗戰績，儘管如此，依舊在分區領先光芒7.5場勝差，世仇紅襪則是以10場勝差落後。

從目前戰績可以看出，太空人很有可能會是洋基進入世界大賽的最大阻礙，特別是這支美西強權在交易大限迎來了響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke），與韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）組成先發三本柱。

對於勁敵太空人的補強，布里頓絲毫沒有害怕的感覺，他拿2014年季後賽舉例，「我記得那時候金鶯在美聯分區戰對上老虎，我們面對薛茲爾（Max Scherzer）、韋蘭德和普萊斯（David Price）三個賽揚投手，照樣橫掃了他們。所以我們可以在任何地方做到這件事，我們也有能力做到這一點，這是一個更好的球隊。」

▲太空人交易獲得葛蘭基。（圖／達志影像／美聯社）