海盜紅人大亂鬥8人遭禁賽　普伊格提上訴迎新東家首戰

▲紅人、海盜大亂鬥，普伊格遭禁賽3場。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

先前海盜31日作客紅人主場比賽上演大亂鬥戲碼，紅人後援蓋瑞特（Amir Garrett）一人打全部的畫面仍歷歷在目。大聯盟官方於2日針對這起板凳衝突做出開罰，一共有8人遭到禁賽，其中海盜投手凱拉（Keone Kela）被判處10場禁賽最多。

該場比賽9局上兩出局海盜11比3領先，紅人喊出暫停，蓋瑞特在投手丘上與教練交談之際，突然聽到海盜休息室不斷傳出叫囂，按耐不住脾氣直接衝上去開打，引發板凳清空大亂鬥。

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根據大聯盟官方表示，由於海盜凱拉刻意對迪特里西（Derek Dietrich）丟出頭部近身球，存著危害選手生涯的意圖，因此被判處10場禁賽。至於一人單挑全部人的蓋瑞特則是被處以8場禁賽。

參與本次大亂鬥的海盜內野手歐祖納（José Osuna）禁賽5場，紅人投手休斯（Jared Hughes）、海盜投手克里克（Kyle Crick）和被交易到印地安人的普伊格（Yasiel Puig）則是3場禁賽。另外，紅人教頭貝爾（David Bell）禁賽6場，海盜教頭賀多（Clint Hurdle）則是處以2場禁賽。

普伊格在幹架過程中，紅人已經完成一樁三方交易，與紅人頭號農場特蘭梅爾（Taylor Trammell）被送到印地安人。根據大聯盟記者莫羅西（Jon Morosi指出，雖然普伊格被判處3場禁賽，但他提出上訴，因此將於2日迎來新東家的初登場。

根據《NBC Sports》統計，自2018年5月30日至今，大聯盟一共出現14起板凳清空衝突，其中海盜隊就佔了5次，板凳清空機率高達36%，對比其他球隊，海盜和對手起衝突的頻率最高。

▲近2年海盜多次爆出板凳清空衝突。（圖／達志影像／美聯社）