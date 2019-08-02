林昀儒T2鑽石賽退2大陸好手奪冠　世界排名第13再創個人新高

▲林昀儒世界排名再往上升。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／台南報導

國際桌總(ITTF)公布8月最新世界排名，近日風光回台、即將年滿18歲的新星林昀儒排名再往上升，來到世界第13名持續締造個人新高，而原本的台灣一哥莊智淵則落到第36名、陳建安跌出50名以外，女單鄭怡靜則從第8名小退1名來到世界第9、陳思羽小升至第25。

從去年1月開始，林昀儒從世界排名134名一路爬升，今年5月來到20名，超越第25名的莊智淵正式成為台灣桌壇「新一哥」，接著6月爬升到世界第16，再超越同樣左手持拍陳建安的最佳排名17。

請繼續往下閱讀...

林昀儒6月在日本公開賽挺進冠軍戰，雖然不敵許昕拿下銀牌，但仍受到各界關注，7月他更上層樓，先是在澳洲公開賽止步16強，但接著在T2鑽石聯賽馬來西亞站中，連退當時世界第5的奧運金牌馬龍，以及世界第3的樊振東拿下冠軍，賺進1000積分，世界排名從第16名爬到第13名，再度締造個人最佳，而中華男單最佳為莊智淵的於2003年創下的世界第3。

▲林昀儒在T2鑽石賽中奪冠。（圖／取自ITTF）



其他台將部分，莊智淵從28名落到36名，陳建安從39名跌到50名以外，女單鄭怡靜則從第8名小退1名來到世界第9，陳思羽從32進步到第25名。

男單目前世界前4都是大陸，依序為許昕、樊振東、馬龍、林高遠，第5為張本智和。女單部分，則是世界前5都是大陸，依序為陳夢、丁寧、朱雨玲、王曼昱、劉詩雯。