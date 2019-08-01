泰國公開賽／王子維對伍家朗落後難追　遭直落二16強止步

▲王子維 。（圖／資料照／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽1日進行各項16強賽事，台將包括男單一哥周天成、王子維、男雙王齊麟／李洋、盧敬堯／楊博涵都有出賽。其中王子維對上香港一哥伍家朗，最終王子維遭到直落二（17：21、14：21），本站16強止步。

王子維今年在澳洲公開賽、加拿大公開賽打進四強、印尼公開賽首輪不敵丹麥維汀哈斯（Hans-Kristi VITTINGHUS）、日本公開賽則是遭到丹麥傑姆克（Rasmus Gemke）逆轉，再戰泰國公開賽首輪以直落二擊敗大陸諶龍，中止對戰二連敗。

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目前世界排名29的王子維16強賽則碰上排名13的伍家朗，雙方交手5次，王子維雖只有1勝，是在2017年目前最近一次交手直落二勝出。本次交手第一局雙方1平後，伍家朗對角殺球連拿7分，伍家朗掛網中止連拿分，王子維勾對角出界，伍家朗回擊出界，王子維搶網連追3分6：11落後。

王子維回擊出界，但搶網下殺7：12，王子維直線殺球追至3分差，伍家朗近身攻擊，讓王子維再被拉開分差，伍家朗大對角讓王子維撲地不及，伍家朗想再攻對角出界，王子維搶網連拿4分16：17，伍家朗挑後場判定界內，王子維掛網17：21讓出首局。

第二局伍家朗斜線殺球取分，王子維背後回球美技，但下球被回擊加上出界0：4，王子維判斷錯誤再掉分，伍家朗進攻出界，王子維近身球、反手拍回擊可惜出界，王子維3：7，王子維對角殺球止血失分6：11落後。

王子維6分需要追趕，伍家朗近身攻擊連拿6分，王子維6：16落後，王子維直線攻擊中止連續丟分，王子維搶網、直線殺球連趕4分10：16，伍家朗斜線攻擊出現賽末點，王子維雖化解一個賽末，但仍掛網以14：21遭到直落二，本站無緣晉級8強。