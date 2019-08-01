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周天成下周排名衝上世界第二　創生涯高峰台灣本土男單第一人

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▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲周天成再創生涯高峰。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

我國羽球男單一哥周天成，7月底勇奪超級1000賽印尼公開賽冠軍，積分大進補，下周世界排名確定將會超過大陸石宇奇，登上世界第2的寶座，僅次於球王桃田賢斗，而這不但是周天成生涯再創高峰，也是台灣本土男單第一人衝上世界第2位。

周天成勇奪超級1000賽印尼公開賽冠軍後，雖然在日本公開賽16強止步，不過在調整體能之後再戰泰國公開賽，目前已經順利晉級8強，在積分大進補後，本周世界排名仍在第三，積分為84698分，不過今年世錦賽較晚開打，因此所有選手下周都會被扣掉去年世錦賽的積分。

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而目前排在第2的石宇奇，在去年世錦賽拿下亞軍、周天成則是8強，而扣掉世錦賽積分，改補上亞錦賽，因此不管周天成泰國站的成績如何，下周積分至少有8萬3918分，加上石宇奇印尼站16強賽腳踝受傷，不但無緣日本站、泰國站，連世錦賽是否出賽都還未知。

▼ 周天成奪下印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP，下同）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

因此周天成的8萬3918分將會超越石宇奇的8萬3301分，以617分的差距衝上世界第2位，不過球王桃田賢斗仍以破10萬積分的差距領先群雄。不過周天成下周登上世界第2，不但刷新自己生涯最佳排名的世界第3，也成為台灣男單本土球員第一人。

過去僅有印尼轉籍的陳峰在1996年曾經排在男單世界第2，因此周天成可說是再為台灣羽壇創下歷史，成為男單本土球員中世界排名最高第一人。

周天成去年拿下3座巡迴賽冠軍、2座巡迴賽亞軍、亞運男單銀牌、今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來台灣男單的最佳成績，接著拿下自己生涯首座、也是台灣羽壇首座的印尼公開賽男單冠軍，持續往明年東京奧運努力。

▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

關鍵字： 周天成世界排名石宇奇桃田賢斗
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