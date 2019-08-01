泰國公開賽／周天成首局15分鐘快打　直落二橫掃印度挺8強

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽1日進行各項16強賽事，台將包括男單一哥周天成、王子維、男雙王齊麟／李洋、盧敬堯／楊博涵都有出賽。其中周天成交手印度卡夏普（PARUPALLI Kashyap），最終周天成以直落二（21：9、21：14）輕鬆挺進8強。

周天成勇奪超級1000賽印尼公開賽冠軍後，雖然在日本公開賽16強止步，不過在調整體能之後再戰泰國公開賽，首輪再度遇上南韓李東根，再以直落二收下對戰三連勝，16強交手排名35的卡夏普，4次交手各握2勝，周天成是2連勝，不過最近一次交手已經是2015年。

請繼續往下閱讀...

第一局一開始雙方戰成4平後，卡夏普回球掛網，周天成大對角攻擊、隨球上網撲球7：4，卡夏普回擊出界，周天成再斜線殺球連拿6分，卡夏普突擊對角止血，不過周天成網前挑球11：5領先，只進行了8分鐘。

周天成對角回擊讓卡夏普掛網，周天成握有7分優勢，周天成直線進攻精準壓線上，周天成14：6，卡夏普回擊出界，周天成對角殺球來到10分優勢，周天成挑球出界，卡夏普大對角攻擊，雙方網前球卡夏普掛網，周天成17：8，在順利拿下局點，21：9以15分鐘收下首局。

第二局卡夏普先馳得點，不過周天成撲網追平，卡夏普掛網，周天成2：1，卡夏普想挑後場但出界，周天成回球掛網，卡夏普再出界，周天成5：3，但被卡夏普追至5平，卡夏普出現失誤，周天成7：5要回領先，周天成殺對角但出界又被追平，卡夏普掛網，周天成11：9。

周天成直線進攻，卡夏普回擊掛網，周天成挑球壓在線上14：9，周天成對角攻擊讓卡夏普反應不及，卡夏普再掛網，讓周天成連拿7分17：9，周天成回擊掛網中止連續拿分，不過還是有7分優勢，周天成斜線攻擊卡夏普猜錯邊，周天成順利出線賽末點，卡夏普連續化解周天成3個賽末點，不過周天成直線殺球21：14勝出。

周天成以33分鐘速勝卡夏普晉級8強後，將要對上稍晚日本西本拳太和印度庫馬爾（PRANNOY H. S.）對決後的勝方。