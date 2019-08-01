馬大偉解盤／雙城@馬林魚　「挺」莊買雙城讓1.5分

▲山本喬丹（Jordan Yamamoto）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月2日運彩單場賽事由明尼蘇達雙城作客邁阿密馬林魚，目前運彩盤口開出雙城讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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馬林魚先發喬丹(Jordan Yamamoto)算是給球隊不少驚喜，2A直上大聯盟，前兩戰14局0失分。但近兩戰似乎有被摸透，分別都只投了4局，就掉5分、6分，防禦率也從原本不到2.0，上升到3.64。

雙城隊皮內達(Michael Pineda)則與喬丹相反，近5戰1場丟了3分、1場2分，另有3場僅掉1分，防禦率也從5.34下修到4.30。

莊家思維分析

前兩戰都是雙城贏球，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場雙城家賠率為1.58，認為雙城勝率約63%，算是差不多。

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明天的單場，馬林魚算是很不會打第3戰的球隊，30場僅贏了9場，尤其若第2戰輸球，16場比賽僅贏了4場，勝率是可憐的2成。雙城面對印地安人的追趕，對馬林魚這種爛隊，相信會更小心避免翻船。盤口正常，我就用正常分析法，推薦雙城讓1.5分過盤。

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