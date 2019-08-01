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世籃賽／南韓公布12人名單　9人為瓊斯盃班底

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▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,韓國隊20號羅健兒。（圖／記者季相儒攝）

▲羅健兒率領南韓奪得今年瓊斯盃亞軍。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年FIBA世界盃將在8月31日開打，南韓近期公佈12人名單，其中包含9位剛來台參戰瓊斯盃的球員，另外再補進兩位射手朴燦熙、梁熙鐘，以及後衛鄭孝根。

世界盃亞太區資格賽12場比賽只輸給澳洲、紐西蘭，以10勝2敗E組第2的戰績取得世界盃門票。在瓊斯盃結束之後，南韓重整戰力日前公布12人名單，其中金善亨、許訓、李大成、李政玹、崔俊龍、姜向才、李承炫、金鐘奎、羅健兒（Ricardo Ratliffe）9人參與瓊斯盃，另外補進朴燦熙、梁熙鐘以及鄭孝根3人。

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現年24歲的前南韓國家隊總教練許載之子許訓，是陣中年紀最小的球員，不過他在2016年進入國家隊以後表現出色，就算有了金善亨、朴燦熙兩位戰功彪炳的球員，仍進入國家隊名單。

談到國家隊總教練從父親許載換成金商埴，許訓表示，一點都不擔心，「過去在延世大學時，就在這樣的體系打了3年的球，因此我對金商埴教練的系統相當熟悉，我能夠將以前的融會貫通，相當的幸運。」

南韓歸化球員羅健兒，資格賽場均26.7分排名第2，12.5籃板並列第一，1.7阻攻則是第5多，12場之中8場繳出雙十排名第一，剛落幕的瓊斯盃，以最佳五人姿態，幫助南韓取得第2名的佳績。

與南韓共同分在B組的球隊還有俄羅斯、阿根廷、奈及利亞3支球隊，前兩名晉級16強，後兩名則落入17到32名排名戰。阿根廷世界排名第5，俄羅斯第10，要從這兩支球隊中突圍相當不容易，奈及利亞的排名是落在南韓後面的33名，金鐘奎瓊斯盃期間就坦言，他們或許只能拿下奈及利亞。

關鍵字： 南韓世籃賽
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