亞洲盃射箭賽開幕　小將蘇思蘋爭雙金

▲蘇思蘋。（圖／射箭協會）



記者洪偵源／綜合報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽8月2日比準，剛出爐的世錦賽男子反曲弓銀牌穆罕默德說他不會預設獎牌成色，只求不斷自我突破。去年世中運女子反曲弓雙料冠軍蘇思蘋表示：「去年是團體金牌、個人銅牌，今年目標是奪雙金。」

這項比賽今天上午10時在台北市立田徑場開幕，泰國籍亞洲射箭協會首席副會長泰國籍許大川、南韓籍亞洲射箭總會秘書長嚴聖鎬、台北市體育局局長李再立、國立體育大學校長邱炳坤和中華民國體育運動總會呂瑞瓊等貴賓蒞場。

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正式比賽2日上午9時55分展開，參賽隊伍有澳洲、香港、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和中華隊，比賽不收門票，歡迎大家攜家帶眷，一起到台北市立田徑場來為中華隊小將們加油。

其中馬來西亞穆罕默德(MOHAMAD Khairul Anuar)是剛出爐的世界射箭錦標賽男子反曲弓銀牌，也是本屆比賽最大亮點，今年27歲的穆罕默德2006年接觸射箭，2011年入選國家隊，這是他第三次來台參加亞洲盃射箭賽。

對於台北的天氣，穆罕默德說：「挺熱的，但下午有風還OK，至於風向和風勢的問題，每個場地不一樣，這是自己必須去克服的。」前兩次來台比賽最好只拿到團體第四名，雖然剛拿到世錦賽銀牌，但他強調不預設獎牌成色，只求不斷突破。

為備戰2020東京奧運，我國自「體育署108年度培育優秀或具潛力選手」中遴選出高中生代表，期望能培養出更多的箭壇明日之星，首次擔綱國家隊教練的袁叔琪期盼小將們放膽射，發揮出應有的水準，將最好的一面呈現在國人面前。

剛經過世大運洗禮的中華女子反曲弓選手葉昱琛透露，世大運後自己膽子變大了，比賽時比較不會綁手綁腳，惜在剛結束的全國理事長盃射箭賽中狀況不好，動作不順，亞洲盃平常心出賽，期盼將金牌留在台灣。

蘇思蘋坦言理事長盃射箭賽時風很大，風向又亂，自己也沒射好，排名賽雖然排第二，但最後止步於16強。問到亞洲盃的目標，她說：「不管狀況如何，上場比賽就是想拼金牌，當然希望能夠拿下雙金，突破去年團體金牌、個人銅牌的成績。」

中華反曲弓男子組教練袁叔琪、反曲弓女子組教練宋佳駿、複合弓男子組教練呂佳鑫、複合弓女子組教練田仁秀。

反曲弓男子組選手游輝彥、陳昭升、林一石；反曲弓女子組選手蘇思蘋、葉昱琛張容嘉；複合弓男子組選手陳宏溢、林家慶、張皓勛；複合弓女子組選手王律勻、許嬿樺、翁意婷。

其中蘇思蘋是去年世界中學運動會女子反曲弓個人賽和團體賽雙料冠軍主，也是2018亞洲盃台北站團體金牌、個人賽銅牌。葉昱琛是2019世青代表隊及世大運代表隊成員，曾奪2018亞洲盃台北站團體金牌和混雙銅牌(配游輝彥)。

男子組部份，2018亞洲盃台北站混雙銅牌游輝彥，和二度與賽的陳昭升同時也是協會青年隊成員，兩人經過企業射箭聯賽洗禮後愈見成熟，此次將帶領新秀林一石一起打拼。

複合弓男子組是全新陣容上陣，由湖口高中畢業的陳宏溢，和獲得今年世錦賽金牌的陳麗如培養出的林家慶與張皓勛聯手出擊；女子組由年輕但國手經驗豐富的王律勻、許嬿樺以及翁意婷組成，實力也不容小覷。

我國自2012年起開始舉辦亞洲級射箭賽，包括2013年亞洲射箭錦標賽，今年則是連續第六年承辦亞洲盃射箭賽，也是連續第四年列入世界排名積分賽，證明臺灣不僅是世界射箭強國，也具備舉辦國際賽事專業能力。

▲開幕典禮。（圖／射箭協會提供）