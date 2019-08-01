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U12世界盃／中華隊複賽首戰非贏不可　陳楷升先發抗「韓」

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▲U12世界盃少棒，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，陳楷升將先發抗韓。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒進入複賽階段，中華隊首戰面對南韓，此役非贏不可，中華隊派出休息幾天的陳楷升先發掛帥，林丞宥、張耀允和江庭毅牛棚，總教練李國強說，陳楷升的滑球很好、直球尾速好，彈指球也可以引誘南韓打者，「希望他能盡量吃多一點局數，只要把分數降低，我們贏球的機率就很高。」

中華隊預賽輸給日本，以4勝1敗分組第二進入複賽，首戰面對南韓，必須全力搶下勝利，才較有機會進入冠軍戰，李國強說，南韓打擊非常乾脆果決，很積極出棒，中華隊將派出休息天數較多的陳楷升先發抗韓，「他休息天數多，目前體能蠻夠的，而且他有一顆滑球很好，直球的尾速也不錯，來有痰只求能引誘打者出棒。」，而牛棚則有林丞宥、張耀允和江庭毅在後面待命。

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打線部分，將葉弘仁調到第1棒，江宗駿第2棒，「這是我們最早的安排，後來對捷克也發現這樣的安排發揮比較好。」，隊長黃天賜不動第4棒，前幾場把握機會表現的余硯誠擔任先發第5棒，李國強說，南韓投手據他這幾天觀察下來，實力不如原本預期，「先發那位應該是左投，但我們打擊也有練左投，所以只要他們先發撐不下去，後面投手就還好了。」

中華隊先發名單：
第一棒 SS 葉弘仁
第二棒 CF 江宗駿
第三棒 C  江庭毅
第四棒 3B 黃天賜
第五棒 RF 余硯誠
第六棒 P 陳楷升
第七棒 1B 蔡韋辰
第八棒 LF 張耀允
第九棒 2B 吳翊睿

南韓先發名單：
第一棒 RF 杜東泫
第二棒 SS 朴禮讚
第三棒 CF 李泰旿
第四棒 3B 李在俊
第五棒 1B 劉容在
第六棒 P 羅炫舒
第七棒 2B 李宰源
第八棒 C 劉勇俊
第九棒 LF 林炳賢

▲U12世界盃，韓國左投羅炫舒。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南韓左投羅炫舒。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊陳楷升
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