球星轉職總管誰最強？　威斯特、杜馬斯上榜

▲快艇顧問「Logo Man」威斯特。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

北美四大職業運動中許多職業球員退休後，便進入球團工作，甚至當起總管。根據《USA TODAY》統計，目前123位總管之中有30位過去是該聯盟的球員，比例約四分之一，還有10位現役總管曾經進過明星賽。而在NBA，威斯特(Jerry West)、杜馬斯(Joe Dumars)和安吉(Danny Ainge)不論當總管或球員都有傑出表現

“Logo man”威斯特生涯14個球季全入選明星賽，退休後也兩度獲得年度最佳行政人員。起初在湖人擔任教練隨後轉任球探，接著才在1982-83賽季擔任總管，成功打造紫金王朝在80年代狂奪5座冠軍。之後拿迪瓦茲(Vlade Divac)換布萊恩(Kobe Bryant)並找來歐尼爾(Shauille O’Neal)，再次為湖人隊史寫下新篇章。2011年加入勇士團隊並不是擔任總管，但也見證新王朝崛起，目前他來到快艇與雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)合作。

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▲畢拉普斯與杜馬斯。(圖／達志影像／美聯社)



杜馬斯為活塞「壞孩子」集團的一員，1989和1990年完成連霸，其中1898年更拿下FMVP，4次入選防守第一隊。退休後繼續待在活塞服務，曾透過交易網羅華勒斯(Rasheed Wallace)，加上大班(Ben Wallace)、畢拉普斯(Chauncey Billups)、漢米爾頓（Richard Hamilton）、普林斯(Tayshaun Prince)打造的體血防守軍團，在2004年奪冠。

綠衫軍總管安吉球員生涯不算太出色，但也曾入選過明星賽一次，並拿到兩次冠軍。做為總管他在16個球季之中幫助塞爾提克13次打進季後賽。網羅艾倫(Ray Allen)和賈奈特(Kevin Garnett)與皮爾斯搭檔(Paul Pierce)拿下2008年總冠軍更是代表作，也讓他獲得該年年度最佳行政人選。

▲安吉。（圖／達志影像／美聯社）