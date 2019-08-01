adidas鞋款新配色三箭齊發　 FIBA 3X3挑戰賽開打

▲adidas全新Ball Around The World系列鞋款8月6日三箭齊發，瞄準2019國際籃球盛宴。（圖／品牌提供）



記者路皓惟／綜合報導

迎接今夏最熱的2019國際籃球賽事，adidas Basketball推出全新配色鞋款「Ball Around The World」系列，以世界各國國旗作為設計元素推出三款系列戰靴，包含全方位團隊鞋款Pro Bounce 2019 Low、Marquee Boost以及Harden B/E 3之全新配色。為響應國際籃球盛會，adidas於8月3日起每周六日於101球場舉辦「adidas FIBA 3X3挑戰賽」，邀請球友一起燃燒籃球魂。



本次adidas Basketball同時推出三款主打團隊之籃球鞋款，將世界國旗圖案融入鞋身的三線標誌、鞋舌以及內裡，其中Pro Bounce 2019 Low採用BOUNCE中底增加彈跳落地的緩衝腳感，搭配連結中底的鞋側TPU緩衝結構，維持球員足部的穩定。

Marquee Boost則採用具舒適回彈效果的BOOST中底，提供絕佳的能量回饋，並以一體成形的高筒加厚鞋領緊密貼合腳踝。同時，adidas Basketball也推出採用美國隊配色為鞋款設計元素的全新鞋款Harden B/E 3，以針織鞋面搭配魔鬼氈黏扣帶，提供足部完美包覆，打造靈活舒適的實戰籃球鞋款，並為夏日籃球賽場增添亮眼繽紛色彩。



此外，為迎接2019國際籃球盛會到來，adidas自8月3日起每周六日於adidas101球場舉辦「adidas FIBA 3X3挑戰賽」，邀請所有籃球愛好者一起在球場上揮汗奔馳，凡參與即可累積FIBA 3X3積分，團隊積分最高隊伍將可取得參賽資格，代表台灣出戰2019 FIBA 3X3高雄挑戰賽越南衛星賽，與各國好手同場競技。