adidas鞋款新配色三箭齊發　 FIBA 3X3挑戰賽開打

▲adidas全新Ball Around The World系列鞋款8月6日三箭齊發,瞄準2019國際籃球盛宴。(圖/品牌提供)



記者路皓惟/綜合報導

迎接今夏最熱的2019國際籃球賽事,adidas Basketball推出全新配色鞋款「Ball Around The World」系列,以世界各國國旗作為設計元素推出三款系列戰靴,包含全方位團隊鞋款Pro Bounce 2019 Low、Marquee Boost以及Harden B/E 3之全新配色。為響應國際籃球盛會,adidas於8月3日起每周六日於101球場舉辦「adidas FIBA 3X3挑戰賽」,邀請球友一起燃燒籃球魂。



本次adidas Basketball同時推出三款主打團隊之籃球鞋款,將世界國旗圖案融入鞋身的三線標誌、鞋舌以及內裡,其中Pro Bounce 2019 Low採用BOUNCE中底增加彈跳落地的緩衝腳感,搭配連結中底的鞋側TPU緩衝結構,維持球員足部的穩定。

Marquee Boost則採用具舒適回彈效果的BOOST中底,提供絕佳的能量回饋,並以一體成形的高筒加厚鞋領緊密貼合腳踝。同時,adidas Basketball也推出採用美國隊配色為鞋款設計元素的全新鞋款Harden B/E 3,以針織鞋面搭配魔鬼氈黏扣帶,提供足部完美包覆,打造靈活舒適的實戰籃球鞋款,並為夏日籃球賽場增添亮眼繽紛色彩。



此外,為迎接2019國際籃球盛會到來,adidas自8月3日起每周六日於adidas101球場舉辦「adidas FIBA 3X3挑戰賽」,邀請所有籃球愛好者一起在球場上揮汗奔馳,凡參與即可累積FIBA 3X3積分,團隊積分最高隊伍將可取得參賽資格,代表台灣出戰2019 FIBA 3X3高雄挑戰賽越南衛星賽,與各國好手同場競技。