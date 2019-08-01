泰國公開賽／麟洋配連救3個賽末點　惜遭南韓直落二無緣8強

▲麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽1日進行各項16強賽事，台將包括男單一哥周天成、王子維、男雙王齊麟／李洋、盧敬堯／楊博涵都有出賽。其中王齊麟／李洋碰上南韓組合徐承宰／催率圭，可惜最後遭到直落二（19：21、20：22），無緣晉級8強。

世界排名來到12的王齊麟／李洋在前一站日本公開賽16強止步，再戰泰國公開賽，首輪以直落二逆轉印尼組合，16強賽則是交手徐承宰／催率圭，雙方僅一次交手，是在5月的蘇迪曼盃，麟洋配以直落二勝出。

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本次交手第一局一開始，王齊麟挑球讓對手反應不及，徐承宰／催率圭回擊掛網，麟洋2：0，王齊麟殺球回飛、掛網被追平，李洋殺向對手胯下落在界內，王齊麟搶網可惜掛網，麟洋3：5，對手掛網追平但麟洋被抓發球犯規落後至3分，李洋搶網追至10平，可惜下球掛網10：11落後。

南韓組合殺向大對角，不過發球犯規，麟洋11：14落後，王齊麟搶網下殺，李洋殺球追至14平手，李洋挑球出界，對手挑向後場，麟洋追至16平，但王齊麟網前失誤下球跳殺追平並反超，但下球回飛又被追平，王齊麟連續三板殺球但掛網，李洋救球不及撲地，麟洋19：21讓出。

第二局王齊麟接發球失誤，南韓發球犯規，南韓回擊掛網，麟洋默契沒搭好雙方2平，對手挑對角、王齊麟挑後場出界，李洋抓住接發球機會搶分，李洋出手猶豫掛網，麟洋5：7、7：9緊咬比分，李洋回擊掛網，麟洋8：11落後。

麟洋連拿2分追至一分差，李洋回球過長出界，王齊麟回擊掛網，麟洋11：14，李洋挑球落至後場，王齊麟回球不及，李洋網前放短14：15但下球出界，麟洋14：17，南韓這時出現lucky ball，王齊麟兩板殺球，南韓回球出界，王齊麟也出界，李洋連續攻勢17：19，麟洋連續化解3個賽末點，追至20平，但仍以20：22遭到對手直落二淘汰。

王齊麟／李洋接連打滿五站之後，雖然可惜鏖戰42分鐘在泰國公開賽16強止步，接下來短暫休息後將要備戰19日於瑞士開打的世錦賽，以及9月在主場迎戰台北公開賽。