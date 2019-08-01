28歲「舞王」史蒂芬森轉投CBA　1年400萬美金加盟遼寧

▲「舞王」史蒂芬森轉投CBA加盟遼寧。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)上季獲湖人延攬，與曾被他「吹氣」的聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)成了隊友，他整季打了68場，多數從板凳出發，繳出場均7.2分、3.2籃板。今夏這位28歲後衛決定轉投CBA，美國《雅虎體育》名記者海恩斯(Chris Haynes)披露，雙方談妥了1年400萬美金的合約。

在賽場上作風相當無厘頭的史蒂芬森，曾因為在2014年東區冠軍賽對詹姆斯的耳朵吹氣，被戲稱為「吹耳哥」；上季他卻與「詹皇」成了隊友，又在隊上帶起一波「空氣樂團」的旋風。在剛過去的賽季，他共出賽了68場，場均上陣16.5分鐘，能貢獻7.2分、3.2籃板和2.1助攻，是洛城重要的板凳戰力。

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不過湖人今夏替詹姆斯找來超強搭檔「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，並簽下「聖堂射手」格林(Danny Green)、禁區猛將「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)等，打造一支冠軍團隊，新任教頭則是曾在溜馬執教過「舞王」的佛蓋爾(Frank Vogel)；不過史蒂芬森最終並沒有留在洛城，選擇轉投CBA。

《雅虎體育》名記者海恩斯披露，正值當打之年的史蒂芬森將與遼寧飛豹簽下1年400萬美金的合約。史蒂芬森在2010年次輪第40順位被溜馬相中，生涯第3季竄升印第安納先發，第4季更打出了場均13.8分、7.2籃板和4.6助攻的高峰，該季結束後，溜馬曾開出5年4400萬美金的合約留人，但他自認「後勢看漲」而拒絕，以3年2700萬美金轉戰黃蜂。

但史蒂芬森離開溜馬後，沒能維持高檔表現，他曾在2016-17賽季返回印第安納，也待過快艇、灰熊、鵜鶘和灰狼等，最後在今夏選擇轉往中國發展。