運動雲

>

28歲「舞王」史蒂芬森轉投CBA　1年400萬美金加盟遼寧

ETtoday運動雲

▲▼「舞王」史蒂芬森轉投CBA加盟遼寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲「舞王」史蒂芬森轉投CBA加盟遼寧。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)上季獲湖人延攬，與曾被他「吹氣」的聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)成了隊友，他整季打了68場，多數從板凳出發，繳出場均7.2分、3.2籃板。今夏這位28歲後衛決定轉投CBA，美國《雅虎體育》名記者海恩斯(Chris Haynes)披露，雙方談妥了1年400萬美金的合約。

在賽場上作風相當無厘頭的史蒂芬森，曾因為在2014年東區冠軍賽對詹姆斯的耳朵吹氣，被戲稱為「吹耳哥」；上季他卻與「詹皇」成了隊友，又在隊上帶起一波「空氣樂團」的旋風。在剛過去的賽季，他共出賽了68場，場均上陣16.5分鐘，能貢獻7.2分、3.2籃板和2.1助攻，是洛城重要的板凳戰力。

請繼續往下閱讀...

不過湖人今夏替詹姆斯找來超強搭檔「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，並簽下「聖堂射手」格林(Danny Green)、禁區猛將「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)等，打造一支冠軍團隊，新任教頭則是曾在溜馬執教過「舞王」的佛蓋爾(Frank Vogel)；不過史蒂芬森最終並沒有留在洛城，選擇轉投CBA。

▲▼「舞王」史蒂芬森轉投CBA加盟遼寧。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》名記者海恩斯披露，正值當打之年的史蒂芬森將與遼寧飛豹簽下1年400萬美金的合約。史蒂芬森在2010年次輪第40順位被溜馬相中，生涯第3季竄升印第安納先發，第4季更打出了場均13.8分、7.2籃板和4.6助攻的高峰，該季結束後，溜馬曾開出5年4400萬美金的合約留人，但他自認「後勢看漲」而拒絕，以3年2700萬美金轉戰黃蜂。

但史蒂芬森離開溜馬後，沒能維持高檔表現，他曾在2016-17賽季返回印第安納，也待過快艇、灰熊、鵜鶘和灰狼等，最後在今夏選擇轉往中國發展。

▲▼「舞王」史蒂芬森轉投CBA加盟遼寧。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA史蒂芬森舞王
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

林書豪、蔡崇信以球會友　傳遞「以體樹人」選拔10位傑出校長

老鷹主控楊恩將找Kobe特訓中距離　「小柯瑞」今夏增重7公斤

尼克若搶到KD+KI本想簽回甜瓜　可能給一天短約讓他回紐約退休

甜瓜根本不想走「為火箭背黑鍋」　上季末有CBA球隊邀他

熱門新聞

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

挑戰吧！恰粉 搶抽限量恰恰世紀引退賽門票

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

讀者回應

﻿

最新新聞

1萊福力對戰游霆崴　雙方先發名單

2搶抽限量恰恰引退賽票

3周天成直落二橫掃印度挺8強

4洋投取捨　伯納：藍迪強森來立馬換

5古巴賣場大採購　最多人買手機

熱門新聞

1本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

2胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

3大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪

4軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

5搶抽限量恰恰引退賽票

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

尼克斯6局好投、廖健富安打建功　桃猿3比2退統一｜7/30 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366