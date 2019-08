NFL／球員票選最強百大強者　擒殺王唐諾德第1

▲唐諾德獲選最強百大球星第1。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

NFL今年休季期間照例舉辦由球員進行票選,選出心目中最強的聯盟百大球星。第1名也在台灣時間1日揭曉,由上個賽季繳出聯盟最多20.5次擒殺,僅有185公分的洛杉磯公羊防守鋒線球員唐諾德(Aaron Donald)獲選。

面對動輒195公分以上的進攻鋒線球員,雖然唐諾德僅僅185公分,但他的速度和敏捷皆屬上乘,加上純熟的手部技巧,能夠快速穿過進攻鋒線,衝向敵隊四分衛造成擒殺。他已經在2017和2018連莊年度最佳防守球員。而在電玩《Madden NFL 20》當中,唐諾德的戰力更是最高的99分。

NFL今年的百大最強球員票選,由1098位球員參與投票,過程中訪問了136位球員,唐諾德或的同儕極高肯定。美式足球進攻可看性極高,過去百大球星第1名多為進攻球員,唐諾德僅僅是2011年開始進行票選後,第2位票選第1名的防守球員,另一名是2015年的瓦特(J.J Watt)。唐諾德上季也加入瓦特和泰勒(Lawrence Taylor)的行列,成為歷史第3位連莊最佳防守球員的球星。

今年也是百大球星票選中,第一次有兩名防守球員排在前3。另一人是第3名,芝加哥熊隊的線衛麥克(Khalil Mack)。整個票選中,擁有「美國隊」之稱的達拉斯牛仔,共有8人入選為最多的一隊。

“In my opinion, he’s the MVP of the league and I’m not just talking about defense.”



Glad @AaronDonald97 is on our side. #NFLTop100 pic.twitter.com/XjECkRAg8d