NFL／球員票選最強百大強者　擒殺王唐諾德第1

▲唐諾德獲選最強百大球星第1。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NFL今年休季期間照例舉辦由球員進行票選，選出心目中最強的聯盟百大球星。第1名也在台灣時間1日揭曉，由上個賽季繳出聯盟最多20.5次擒殺，僅有185公分的洛杉磯公羊防守鋒線球員唐諾德(Aaron Donald)獲選。

面對動輒195公分以上的進攻鋒線球員，雖然唐諾德僅僅185公分，但他的速度和敏捷皆屬上乘，加上純熟的手部技巧，能夠快速穿過進攻鋒線，衝向敵隊四分衛造成擒殺。他已經在2017和2018連莊年度最佳防守球員。而在電玩《Madden NFL 20》當中，唐諾德的戰力更是最高的99分。

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NFL今年的百大最強球員票選，由1098位球員參與投票，過程中訪問了136位球員，唐諾德或的同儕極高肯定。美式足球進攻可看性極高，過去百大球星第1名多為進攻球員，唐諾德僅僅是2011年開始進行票選後，第2位票選第1名的防守球員，另一名是2015年的瓦特(J.J Watt)。唐諾德上季也加入瓦特和泰勒(Lawrence Taylor)的行列，成為歷史第3位連莊最佳防守球員的球星。

今年也是百大球星票選中，第一次有兩名防守球員排在前3。另一人是第3名，芝加哥熊隊的線衛麥克(Khalil Mack)。整個票選中，擁有「美國隊」之稱的達拉斯牛仔，共有8人入選為最多的一隊。