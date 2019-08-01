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林書豪、蔡崇信以球會友　傳遞「以體樹人」選拔10位傑出校長

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▲林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信攜手推廣「以體樹人」。（圖／翻攝自阿里足跡）

▲林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信攜手推廣「以體樹人」。（圖／翻攝自阿里足跡）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪與籃網老闆蔡崇信近日在一場友誼賽重聚，兩人在阿里巴巴集團的杭州總部室內球場尬球技，攜手推廣「以體樹人」的理念，選拔10位具備體育精神的資深教育家擔任「傑出校長代表」。

《阿里巴巴》副主席蔡崇信去年4月收購了籃網49%的球隊股權，成了台裔控衛林書豪的老闆，但「豪小子」去年7月就被閃電交易到老鷹，兩人合作的時間並不長。蔡崇信曾公開表示，自己最喜歡的球員就是林書豪，兩人近日在阿里巴巴集團的杭州總部室內球場重聚，進行一場籃球友誼賽，並宣揚「以體樹人」的理念。

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「以體樹人」是蔡崇信公益基金會發起的公益計畫，旨在挖掘10名具備體育精神的資深教育家擔任「傑出校長代表」，每位校長將在未來3年獲得50萬元人民幣的津貼。除了希望被選拔出來的「校長」能夠做到以德樹人，同時傳達一個訊息：體育不僅是鍛鍊體質及培養團隊精神，更重要的是能夠培養不怕失敗、「輸得起」的精神。

林書豪也在活動上分享了當年從哈佛畢業，投入NBA選秀的心路歷程，他說當時身邊的親友都覺得他「很瘋狂」，畢竟他出身自名校，但父母仍鼓勵他追求夢想。他進入NBA第3還是第4年才發現，林媽媽當初是用退休金資助他，「父母沒有給壓力，一直支持我，最後也因為沒有壓力，我才有機會進入NBA。從NBA的經驗學到了很多，對我來說比學校學得更多的經驗。」

▲林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信攜手推廣「以體樹人」。（圖／翻攝自阿里足跡）

關鍵字： NBA林書豪豪小子蔡崇信
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