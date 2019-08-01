極速超跑女排首度公開徵選　國、高中甲組至社會組都來報名

▲極速超跑。（圖／中華排協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

於企業14年甲級男女排球聯賽加入的極速超跑女排隊，不只積極在行銷、粉絲經營逐漸有成，也引進了第一位洋將「黑色閃電」莎楠· 約瑟芙 (Shainah Joseph)，而在即將開打的企排15年之前，也首度公開徵選要招募新血。

極速超跑加入企業聯賽之後，不但在主題日直接將超跑開進場館，讓球迷大開眼界，許多球員和教練也跟著搶拍，並設定專屬的加油團，董事長周哲男從不懂排球到投入經營，創立球員專屬休息室、大巴等軟硬體上資源，希望能拋磚引玉，讓球隊更朝向職業發展。

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▼約瑟芙。

因此極速超跑除了迎來約瑟芙以外，新賽季也請來前加拿大女排隊教練「劉海琦Chi」，預計9月就會加入陣容，在此之前，更是在臉書和IG等粉專公布要招募新血，只要年滿13歲，其他條件都沒有限制，都可以報名徵選，第一階段測試將在3日及4日於國立體育大學室內網球館舉行。

公開徵選的消息7月15日貼出至今近半個月，吸引了10多名球員網路報名。活動企劃主任陳靜潔表示，「從國中、高中、大學還有社會人士都有，還有的是打過高中甲組的選手，還有很多都是有經驗的，沒有設定報名時間截止時間，到現場還是可以報名徵選。」

▼陳怡如。

至於會錄取多少人則是沒有限制，陳靜潔提到，「會有這樣公開徵選的想法是希望可以找到更多潛在心血，我們也在嘗試不同招募方式，經過徵選後的球員會依照能力分配，看適不適合打企排，如果強度還沒有那麼強的，則可以進入我們另外的培訓隊，有另外的比賽。」

陳靜潔提到，「有點類似一二隊的概念，第一階段公告選上的球員，就會和正式隊員一起訓練一個月，像是8月底我們會和日本金城大學友誼賽，到時候不排除會讓這些通過的球員上場試試看，如果強度還不夠打企排，之後如果進到隊伍，有類似的比賽都有機會參與。」

不過為了擔心球員太緊張，第一階段兩天的比賽測試將不對外開放，因此只安排讓球員的家人或是親友進場。陳靜潔說，「目前私訊還是有滿多人有興趣的，歡迎大家都能來。」

▼極速超跑9月後將由前加拿大國家隊主帥劉海琦執教。（圖／極速超跑提供）